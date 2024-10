REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Guterres bei Brics-Treffen:

"Dass Putin den Besuch des Uno-Generalsekretärs medienwirksam für Propagandazwecke ausschlachten würde, war zu erwarten. Dadurch darf sich Guterres jedoch nicht von der Ausübung seines Amtes abhalten lassen. Dazu zählt auch, sich in die Höhle des Löwen zu wagen, und dort einen gerechten Frieden für die Ukraine und den Nahen Osten einzufordern. Von Angesicht zu Angesicht mit dem einzigen Menschen, der mit nur einem Befehl den furchtbaren Krieg im Osten von Europa beenden könnte - Wladimir Putin. Zudem nimmt jede Friedensbemühung, die der Kremlherrscher in den Wind schlägt, den Wagenknechts dieser Welt den Wind aus den Segeln, die behaupten, Frieden läge in der Hand des Westens. Wer Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt, setzt sich nicht für Frieden ein - außer vielleicht den Frieden des Grabes."