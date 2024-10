ZUG (dpa-AFX) - Der Schweizer Baustoffhersteller Holcim hat im Sommerquartal die Profitabilität verbessert. Trotz weniger Umsatz hat der größte Baustoffkonzern der Welt operativ mehr Gewinn erzielt. So sank der Umsatz in den Monaten Juli bis Ende September deutlich um 3,0 Prozent auf 7,12 Milliarden Franken, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Dabei schlugen der starke Franken auf das Ergebnis. Organisch wuchs das Geschäft um 0,3 Prozent. Dagegen stieg der wiederkehrende Betriebsgewinn Ebit im dritten Quartal um 4,6 Prozent auf 1,67 Milliarden Franken. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten.

Die wiederkehrende EBIT-Marge kletterte auf 23,5 Prozent von 21,8 Prozent im Vorjahr. Das sei ein neuer Rekord, meldete Holcim. Den Reingewinn gibt der Konzern an ungraden Quartalen jeweils nicht bekannt. Insgesamt hat Holcim die Erwartungen der Analysten beim Umsatz leicht verfehlt, beim Betriebsgewinn dagegen etwas übertroffen.

An den Zielen für das Gesamtjahr hält Holcim fest, die erst vor drei Monaten beim Umsatz gesenkt und bei der Marge erhöht wurden. So erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in lokaler Währung.

Der wiederkehrende Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll gleichzeitig überproportional zulegen. Die entsprechende Marge soll auf über 18,5 Prozent steigen. Der Free Cashflow werde weiterhin bei über 3 Milliarden Franken erwartet.

Die geplante Börsen-Notierung des Nordamerikageschäfts von Holcim in den USA ist auf Kurs und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen sein./jb/ra/AWP/stk