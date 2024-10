Heilbronn (ots) -Eine fundierte Brandschutzhelferausbildung kann im Beruf nicht nur von großem Nutzen, sondern auch entscheidend für die berufliche Weiterentwicklung sein. PRIMEROS hat sich dazu als vertrauenswürdige Anlaufstelle etabliert, die Interessenten eine seriöse und offiziell anerkannte Ausbildung zum Brandschutzhelfer bietet. Erfahren Sie hier, wie die Ausbildung abläuft und warum sich immer mehr Menschen für PRIMEROS entscheiden.In Deutschland ist jedes Unternehmen mit mindestens einem Mitarbeiter gesetzlich dazu verpflichtet, einen ausgebildeten Brandschutzhelfer zu stellen. Im Ernstfall muss dieser sofort handeln und dafür sorgen, dass die Gefahrenlage schnellstmöglich eingedämmt wird. Dadurch können im besten Fall Leben gerettet werden. Umso wichtiger ist es, eine umfassende und seriöse Ausbildung bei einem renommierten Anbieter zu absolvieren, die gezielt auf den Ernstfall vorbereitet. "Zwar ist jedes Unternehmen verpflichtet, Brandschutzhelfer in der Belegschaft zu haben - doch eine einheitliche, standardisierte Ausbildung gibt es nicht", erklärt Jan Christof Lehr, Gründer von PRIMEROS. "Viele Schulungsanbieter lassen wichtige Aspekte des Brandschutzes aus oder kürzen ihre Kurse drastisch, um höhere Gewinne zu erzielen. Für Kunden ist es oft schwer, unseriöse Anbieter zu erkennen - und genau das kann im Ernstfall fatale Folgen haben, wenn der Brandschutzhelfer nicht angemessen reagieren kann.""Gerade deshalb ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, sich auf Ausbildungsanbieter zu verlassen, die nicht nur über die erforderlichen Qualifikationen und Lehrkräfte verfügen, sondern auch praktische Schulungen anbieten, damit die Kursteilnehmer umfassend auf reale Brandsituationen vorbereitet werden", erklärt der Unternehmer. Mit PRIMEROS haben er und Sevim Bayrak eine verlässliche Anlaufstelle für Unternehmen in ganz Deutschland geschaffen, die ihre Mitarbeiter gezielt auf Notfälle vorbereiten möchten - sei es durch Erste-Hilfe-Kurse oder die Ausbildung zum Brandschutzhelfer. Konzipiert wird die Ausbildung von Ausbildungsleiter Franz-Peter Mosa, der für den Inhalt und die Qualität der Seminare zuständig ist. Durch gesetzliche Änderungen ist es stets notwendig, die Aus- und Fortbildungen anzupassen - genau hier ist Franz-Peter Mosa zur Stelle. Das Besondere an PRIMEROS ist das innovative Konzept, das Online-Learning mit einem praktischen Teil kombiniert. "Gerade im Bereich Brandschutz ist Praxiserfahrung unerlässlich. Gleichzeitig wissen wir, wie anspruchsvoll der Betriebsalltag sein kann. Mit unserem Online-Paket bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern den theoretischen Teil der Ausbildung digital zur Verfügung zu stellen, sodass die Inhalte flexibel und jederzeit abgerufen werden können", erklärt Jan Christof Lehr.So macht PRIMEROS Brandschutzausbildungen effizient, flexibel und praxisnahDank der Online-Lernplattform von PRIMEROS müssen praktische Übungen vor Ort nur an einem Tag organisiert werden. "Unsere Kunden können die Ausbildung ihrer Mitarbeiter ganz einfach online buchen und erhalten direkten Zugang zu den digitalen Lernmaterialien", erklärt Jan Christof Lehr. "Innerhalb eines festgelegten Zeitraums können die Mitarbeiter die theoretischen Inhalte flexibel durchlaufen, bevor abschließend ein von uns organisiertes praktisches Training vor Ort durchgeführt wird."Da die Ausbildung zum Brandschutzhelfer berufsbegleitend erfolgt, legt das Team von PRIMEROS großen Wert darauf, die Ausbildungszeit so effizient wie möglich zu gestalten. "Die moderne und interaktive Gestaltung unserer Schulungsangebote unterscheidet uns deutlich von anderen Anbietern auf dem Markt", erklärt Franz-Peter Mosa. "Uns ist wichtig, dass unsere Teilnehmer Freude am Lernen haben, aktiv mitwirken und das Gelernte nachhaltig verinnerlichen." Insbesondere in der Ausbildung zum Brandschutzhelfer haben die Experten verschiedene praxisnahe Elemente integriert, die während der Präsenzschulungen nicht nur den Lern- und Arbeitsalltag auflockern, sondern auch einen hohen Mehrwert bieten. "Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern beinhalten unsere Praxisteile beispielsweise das Üben mit dem Feuerlöscher, damit dieser im Ernstfall sicher und routiniert bedient werden kann", erläutert Franz-Peter Mosa weiter. PRIMEROS steht für Qualität - ein Anspruch, der sich auch in der sorgfältigen Auswahl der Ausbilder widerspiegelt. "Wir legen großen Wert darauf, dass all unsere Mitarbeitenden hochqualifiziert sind und ihre Aufgaben mit Fachkompetenz erfüllen", betont Jan Christof Lehr dazu.Von Erster Hilfe zum Komplettanbieter im Bereich Sicherheit und GesundheitSeit 2003 setzt PRIMEROS neue Maßstäbe in der Ersten Hilfe: Das Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und ist inzwischen in über 200 Städten in ganz Deutschland vertreten. Dieser Erfolg ist auf den Aufbau eines hochqualifizierten Teams eigener Ausbilder zurückzuführen, angeführt von Franz-Peter Mosa, der die Ausbildungsinhalte verantwortet. Ein bedeutender Meilenstein war die Anerkennung durch die Berufsgenossenschaft im Jahr 2005, die die Geschäftsleitung dazu inspirierte, auch andere Schutzmaßnahmen in das Portfolio aufzunehmen. Heute umfasst das Angebot nicht nur diverse Erste-Hilfe-Kurse, sondern auch Schulungen für Brandschutzhelfer - und künftig sollen weitere betriebliche Sicherheits- und Fortbildungsbereiche integriert werden."Unser Ziel ist es, ein Komplettanbieter für betriebliche Schulungen im Bereich Sicherheit und Gesundheit zu werden. Dazu zählt auch die Ausbildung von Betriebssanitätern", erklärt Jan Christof Lehr. "Mit unseren Ausbildungen möchten wir Unternehmen und ihre Mitarbeiter optimal auf Notfälle vorbereiten, sodass sie sich sicher und gut gerüstet fühlen - egal, was kommt."Sie sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter als Brandschutzhelfer ausbilden zu lassen und wollen auf eine qualifizierte, flexible und moderne Ausbildung setzen? 