Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Polen refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN XS2922763896/ WKN A3L4ZT) in Höhe von 1,75 Milliarden Euro, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 3,125% und die erste Zahlung erfolge am 22.10.2025. Die Laufzeit ende am 22.10.2031. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit würden jeweils 1.000 Nominale betragen. S&P vergebe ein A-Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 24.10.2024) (25.10.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...