FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EXAIL TECHNOLOGIES EO 1 2G3 FR0000062671
AB/FROM ONWARDS 08.11.2024 12:36 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EXAIL TECHNOLOGIES EO 1 2G3 FR0000062671
AB/FROM ONWARDS 08.11.2024 12:36 CET
© 2024 Xetra Newsboard