München (ots) -Ob für einen Jahrestag, einen Heiratsantrag oder eine romantische Auszeit, Dachterrassen bieten die perfekte Kulisse für einmalige Momente zu zweit. Weloveholidays (https://www.loveholidays.com/de/) hat die schönsten Rooftops weltweit zusammengestellt, auf denen Paare in stilvollen Hotelpools entspannen, Cocktails unter freiem Himmel genießen oder ein Candle-Light-Dinner bei atemberaubender Aussicht erleben können.Bei weloveholidays können individuelle Pauschalreisen ganz einfach online oder per App gebucht werden. Nicht mal ein konkretes Reiseziel muss im Vorhinein festgelegt werden: Einfach Datum und Abflughafen eingeben und schon geht die Suche nach den besten Angeboten los. Mit den Filter- und Sortieroptionen kann die Reise an die persönlichen Wünsche im Handumdrehen angepasst werden. Die Angebote von weloveholidays bieten die perfekten Orte für Zweisamkeit und lassen Herzen höher schlagen. Hier wird jede gemeinsame Zeit zu einem echten Highlight.Für Wüsten-Romantiker - Address Beach Resort in Dubai, Vereinigte Arabische EmirateDas Address Beach Resort in Dubai bietet Paaren einen unvergesslichen Rückzugsort, der Luxus und Romantik perfekt miteinander verbindet. Mit atemberaubenden Zimmern inklusive Meerblick und einem Infinity-Pool auf dem Dach ist dieses elegante Strandresort perfekt für alle, die Ruhe und Entspannung am Arabischen Golf suchen. Gäste können sonnige Tage am Strand genießen oder Dubais lebhafte Attraktionen erkunden, darunter die nahe gelegene Marina und den berühmten Jumeirah Beach Residence Walk. Das Rooftop-Restaurant ZETA Seventy Seven begeistert mit exquisiter asiatischer Fusionsküche und einem spektakulären Blick auf die Skyline und das Meer - eine traumhafte Location für magische Sonnenuntergänge. Hier wird jeder romantische Kurzurlaub zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.Für Insel- Romantiker - Nivia Born Boutique Hotel auf Mallorca, SpanienDas Nivia Born Boutique Hotel auf Mallorca ist eine Oase für Paare, die einen Städtetrip planen. Im Herzen des berühmten Paseo del Born in Palma gelegen, kombiniert das elegante Boutique-Hotel Luxus und Intimität. Mit seinen geschmackvoll eingerichteten Zimmern und Suiten können Reisende die lebhafte Atmosphäre Palmas genießen und sich gleichzeitig in eine ruhige und luxuriöse Umgebung zurückziehen. Die Dachterrasse des Hotels bietet einen Panoramablick über die Stadt und ist der ideale Ort, um bei einem Drink den Sonnenuntergang zu genießen oder ein romantisches Dinner unter den Sternen zu erleben. Für Entdecker liegen Palmas kulturelle Sehenswürdigkeiten, Boutiquen und exquisite Restaurants nur wenige Schritte entfernt. Im Nivia Born Boutique Hotel verschmelzen Romantik und urbaner Charme zu einem einzigartigen Urlaubserlebnis.Für Kultur- Romantiker - Sercotel Rosellon in Barcelona, SpainDas Sercotel Rosellon in Barcelona ist das perfekte Reiseziel für Paare. Nur wenige Schritte von der ikonischen Sagrada Familia entfernt, verfügt dieses elegante Hotel über einen atemberaubenden Blick auf die Basilika von den Zimmern und der beeindruckenden Dachterrasse aus. Pärchen können ihre Tage damit verbringen, Barcelonas reiche Geschichte und Kultur zu erkunden und durch die belebten Straßen voller architektonischer Wunderwerke von Gaudí zu schlendern. Wenn die Sonne untergeht, lädt die hoteleigene Rooftop-Bar in intimer Atmosphäre zum Entspannen bei einem Drink und Panoramablick auf die Skyline der Stadt ein. Das Sercotel Rosellon verbindet modernen Komfort mit einer erstklassigen Lage für Paare, die sich im Herzen Barcelonas verlieren möchten.Für Exotik- Romantiker - Banyan Tree Bangkok in Bangkok, ThailandDas Banyan Tree Bangkok ist ein luxuriöses, urbanes Resort, das eine romantische Auszeit im pulsierenden Herzen der thailändischen Hauptstadt verspricht. Bekannt für seine ikonische Rooftop-Location, das Vertigo und die Moon Bar, bietet das beeindruckende Hotel einen Panoramablick auf die Skyline von Bangkok und ist der perfekte Spot, um gemeinsam einen unvergesslichen Sonnenuntergang zu erleben. Mit geräumigen Suiten und erstklassigen Behandlungen im berühmten Banyan Tree Spa, können sich Paare in aller Ruhe entspannen. Die ausgezeichnete Lage des Hotels ermöglicht zudem direkten Zugang zu Bangkoks pulsierendem Nachtleben, kulturellen Sehenswürdigkeiten und Einkaufsvierteln. Ob bei einem romantischen Abendessen auf der Dachterrasse oder bei einer entspannenden Spa-Behandlung, das Banyan Tree Bangkok ist das ultimative Ziel für Romantik.