10 Jahre FunderNation = 55 Millionen € für Technologie-Start-ups



26.11.2024 / 08:45 CET/CEST

Seit Gründung über 80 Technologie- und Impact-Unternehmen mit Kapital ausgestattet

Für 2024 neues Rekord-Investitionsvolumen von 16 Millionen € in Sichtweite

Anhaltendes hohes Anlegerinteresse an Technologie- und Impact Investments

Neuer, digitaler Beteiligungsprozess erleichtert Eigenkapital-Investitionen von Business Angels Bensheim, 26. November 2024 - Der Flugwindkraftanlagenentwickler EnerKíte war das erste Unternehmen, das 2014 eine Finanzierung auf der digitalen Plattform von FunderNation startete. Vor wenigen Tagen hat EnerKíte die 4. Runde erfolgreich abgeschlossen. Wurden 2014 rund 350.000 € aufgenommen, waren es in diesem Jahr 3 Millionen € - insgesamt sind es nun rund 6,5 Millionen €, die von 1.933 Einzelpersonen über die digitale Plattform in EnerKíte investiert wurden und die die Deep Tech-Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien bis zur Marktreife getragen haben. Fokus auf hochinnovative Unternehmen EnerKíte steht damit sinnbildlich für die Mission und Dynamik von FunderNation: Bislang wurden rund 100 Finanzierungsrunden abgeschlossen. Von den mittlerweile über 55 Millionen € an Risikokapital, das von Business Angels und privaten Anlegern eingesammelt wurde, wurden allein 37 Millionen € in den letzten drei Jahren aufgebracht. "Seit 2014 finanziert FunderNation Start-up-Unternehmen, mit dem Ziel, durch die Entwicklung von Innovationen zur Lösung der größten Herausforderungen der heutigen Zeit beizutragen", erläutert Gründerin und Geschäftsführerin Uli Fricke die Mission der digitalen Plattform. Fricke, die seit 1997 mit der Triangle Venture Capital Group Forschungsausgründungen mitfinanziert, suchte nach einem Weg, um neue Zielgruppen für Investitionen zu begeistern, um so für junge, innovative Unternehmen den Zugang zu mehr Kapital zu erschließen. Das gut ausgebaute Netzwerk an Business Angels, die sich an den Finanzierungen auf FunderNation beteiligen, ist eines der Kernelemente für die dynamische Entwicklung der Plattform. Von den über 16.000 Investoren auf der Plattform sind etwa 300 Business Angels, die mittlere fünf- bis sechsstellige Beträge in einzelne Unternehmen investieren. Viele dieser Angel haben eine Historie als erfolgreiche Unternehmer und möchten als solche auch unternehmerische Investments tätigen. Eine Gruppe von 15 solch privater Investoren hat sich mittlerweile in einer Gesellschaft zusammengeschlossen, um gemeinschaftliche Investmententscheidungen zu treffen. Die ersten zehn Beteiligungen bei Finanzierungsrunden in einer Gesamthöhe von 500.000 € wurden bereits durchgeführt. Die Sinnvestment GmbH zielt dabei nicht nur auf finanzielle Rendite ab, sondern möchte auch explizit einen positiven gesellschaftlichen und ökologischen Impact erzielen. Diese Motivation spielt für einen Großteil der Anleger auf FunderNation eine bedeutende Rolle. So hatten 24 der letzten 45 Finanzierungen einen starken Bezug zum Bereich Nachhaltigkeit. Aber auch Investitionen in Med- und Health Tech oder IT und Digitalisierung haben häufig einen starken Impact-Faktor - nicht nur in Bezug auf ökologische, sondern auch hinsichtlich sozialer Aspekte. FunderNation Prime erleichtert Eigenkapital-Investments Um den eingeschlagenen Wachstumspfad zu beschleunigen, hat FunderNation das Angebot für Business Angels aktuell weiter ausgebaut. "Pünktlich zu unserem zehnjährigen Jubiläum haben wir einen weiteren großen Meilenstein erreicht", freut sich Head of Investment Management Alexander von Preysing , der zuvor mit dem Neuen Markt und dem Venture Network zwei Finanzierungsplattformen der Deutschen Börse für Wachstumsunternehmen mitentwickelt hat. "Die Prime-Plattform, die wir exklusiv für Mitglieder unseres Prime Business Angel Clubs entwickelt haben, macht Investitionen in Eigenkapital komfortabel, gezielt und sicher digital zugänglich." Das FunderNation Prime-Programm bietet Business Angel-Investoren Zugang zu exklusiven Investmentchancen und die Möglichkeit, sich ab einem Investment von 25.000 € direkt als Eigenkapitalgeber an wachstumsstarken Unternehmen zu beteiligen. Dafür wird der gesamte Beteiligungsprozess - vom ersten Kontakt, über Datenraum und Term Sheet - auf der Plattform abgebildet. "Der Standort Deutschland steht weiter für zwei Pole: Einerseits herausragende Innovationen, andererseits zu wenig Venture Capital, um aussichtsreiche Innovationen zur erfolgreichen Kommerzialisierung zu führen", resümiert Uli Fricke. "Damit die Finanzierung von Start-ups wirtschaftlich und gesellschaftlich für den Standort Deutschland relevant wird und wir das vorhandene Innovationspotenzial auch wirklich nutzen können, müssen die in innovative Unternehmen investierten Beträge spürbar wachsen. Dafür wollen wir das bislang auf FunderNation erreichte Finanzierungsvolumen in den kommenden zehn Jahren vervielfachen." Über FunderNation: FunderNation ist eine Plattform für digitale Finanzierung und bietet Investoren die Möglichkeit, direkt und professionell in spannende, zukunftsträchtige Unternehmen zu investieren - von Start-ups bis zu dynamisch wachsenden, etablierten Firmen. Wir sind ein eingespieltes Team und können als einzige deutsche Plattform für digitale Unternehmensfinanzierung auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Venture-Capital-Investoren zurückgreifen. Wir glauben an positiven Impact und wirtschaftliches Wachstum durch Innovation und persönliches Wachstum durch Chancen. Mehr Informationen unter www.fundernation.eu Kontakt: Alexander von Preysing Head of Investment Management +49 6251 8008 337 Alexander.vonpreysing@FunderNation.eu Frank Schwarz +49 611 580 2929 0 schwarz@schwarzfinancial.com



