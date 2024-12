FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seinen starken Lauf in diesem Jahr am Dienstag mit dem Sprung über die 20.000-Punkte-Marke gekrönt. Angetrieben unter anderem von der Hoffnung auf weiter sinkende Leitzinsen sprechen Börsianer nun doch noch von einer Jahresendrally, auch wenn die Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsident im November zeitweise das Bild für deutsche Aktien trübte. Am Vortag hatte der Dax seine Rekordjagd wieder aufgenommen und am Dienstag setzte er diese mit einem Anstieg um 0,4 Prozent bis auf 20.006 Punkte fort. Sein Jahresplus hat der Leitindex damit auf mehr als 19 Prozent erhöht./la/ajx/tihjha/