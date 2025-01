New York (ots/PRNewswire) -Storyblok Labs ist eine Spielwiese für Benutzer, um die neuesten Funktionen von Storyblok zu testenStoryblok (https://www.storyblok.com/), das Headless CMS für Marken, die einen größeren und schnelleren Einfluss auf den Markt ausüben wollen, gab heute die Einführung von Storyblok Labs (https://storyblok.com/lp/labs) bekannt. Dort erhalten Vermarkter und Entwickler einen frühzeitigen Zugang zu den neuesten Content-Management-Innovationen, die ihnen dabei helfen, den Markttrends und ihren Wettbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein. Die Funktionen von Storyblok Labs sind kostenlos und können problemlos aktiviert und deaktiviert werden.Storyblok Labs umfasst derzeit folgende Funktionen:- Ideation Room - ein kollaborativer Arbeitsbereich, in dem Ihr Team die Erstellung und Optimierung von Inhalten mithilfe von KI rationalisieren kann- AI Translations - Übersetzung ganzer Seiten oder einzelner Textfelder mit nur einem Klick- Concept Room (Vorschau) - visuelles Entwerfen und Bearbeiten der Struktur Ihres gesamten ProjektsStoryblok Labs wird regelmäßig durch neue Funktionen aktualisiert, die den gesamten Lebenszyklus von Inhalten verbessern - von der Ideenfindung über die Erstellung bis hin zur Veröffentlichung und Pflege.Dominik Angerer, CEO und Mitbegründer von Storyblok, kommentiert: "Das Erstellen von Inhalten soll Spaß machen und vielfältige Möglichkeiten eröffnen. Aber für die Benutzer älterer CMS-Plattformen ist es eine langsame und frustrierende Aufgabe voller Einschränkungen geworden. Wir glauben, dass die Arbeit mit einem CMS ein angenehmes Erlebnis sein sollte, das es Marken leicht macht, Inhalte zu nutzen, um eine größere und schnellere Wirkung auf dem Markt zu erzielen. Storyblok Labs ist ein logischer nächster Schritt, um diese Vision zu verwirklichen.Erleben Sie Storyblok Labs auf der NRF in New YorkStoryblok nimmt an der NRF Conference (https://nrfbigshow.nrf.com/) teil, die vom 12. bis 14. Januar 2025 in New York City stattfindet. Besuchen Sie Stand 1344, um eine Demo von Storyblok Labs zu erleben und zu erfahren, wie NRF das CMS von Storyblok nutzt, um die Entwicklungszeit für Websites um 70 % zu reduzieren (https://www.storyblok.com/cs/national-retail-federation).Ressourcen- Lesen Sie die Fallstudien: https://www.storyblok.com/case-studies- Pressemappe von Storyblok: https://www.storyblok.com/press- Erfahren Sie mehr über Storyblok: https://www.storyblok.com- Folgen Sie Storyblok auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/storyblokInformationen zu StoryblokStoryblok ist ein Headless CMS für Vermarkter und Entwickler, die einen größeren und schnelleren Einfluss auf den Markt ausüben wollen. Es überwindet die Probleme älterer CMS-Plattformen und gibt Ihren Teams die Möglichkeit, Inhalte schnell zu liefern und mit völliger Flexibilität zu erstellen.Bekannte Marken wie Adidas, T-Mobile und Renault nutzen Storyblok, um das Content Management unterhaltsam und kooperativ zu gestalten. Das verstehen wir unter "Joyful Headless", das alles verändert.brandon.watts@storyblok.comPressekontakt:Brandon WattsDirector of PR and Communicationsbrandon.watts@storyblok.com404-202-3476View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/storyblok-lanciert-storyblok-labs-um-content-management-innovation-und-freude-zuruckzugeben-302348670.htmlOriginal-Content von: Storyblok, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166827/5947605