Die Red Cat Holdings verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Abwärtsbewegung an den Märkten. Der Aktienkurs des Drohnentechnologie-Unternehmens fiel am 22. Februar 2025 um weitere 8,71 Prozent auf 7,76 USD, nachdem bereits am Vortag ein Minus von 2,75 Prozent zu verbuchen war. Die Marktkapitalisierung des in Puerto Rico ansässigen Unternehmens beläuft sich derzeit auf 597,2 Millionen Euro.

Investor Day steht bevor

Anleger richten ihren Blick nun auf den bevorstehenden Investor Day am 27. Februar 2025, bei dem das Unternehmen möglicherweise neue Einblicke in seine Geschäftsstrategie und Entwicklungspläne geben wird. Die Aktie hat im Monatsvergleich bereits einen Wertverlust von 6,15 Prozent erlitten.

