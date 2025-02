© Foto: Andy Kropa - picture alliance/AP Images

Berkshire Hathaway reduziert erneut seine Beteiligung am Dialyseanbieter DaVita. Laut einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hat das Investmentkonglomerat von Warren Buffett zwischen dem 14. und 19. Februar weitere 750.000 DaVita-Aktien veräußert. Der Verkauf hatte einen Gesamtwert von rund 115 Millionen US-Dollar und senkte Berkshires Beteiligung auf 35,14 Millionen Aktien. Damit hält das Unternehmen nun rund 44 Prozent der ausstehenden Anteile des Dialyseanbieters. Die Transaktion folgt auf einen früheren Verkauf von 203.091 DaVita-Aktien am 11. Februar. Damals verkaufte Berkshire die Anteile direkt an DaVita im Rahmen einer Vereinbarung, nach der das Unternehmen vierteljährlich …