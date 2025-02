Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway der Investmentlegende Warren Buffett hat erneut einen Rekordgewinn erwirtschaften können. Der ohnehin hohe Barbestand wurde noch einmal ausgebaut. Die Spekulationen dazu halten an. Derweil will Buffett die Investitionen in Japan weiter nach oben fahren.Das dritte Jahr in Folge hat Berkshire seinen Gewinn steigern können. Im Vergleich zum Vorjahr stieg er 2024 um 27 Prozent auf 47,4 Milliarden Dollar. Allein im vierten Quartal stieg der Gewinn um 71 ...

