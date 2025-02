PUNTA CANA, Dominikanische Republik, Feb. 26, 2025. Nach einer umfassenden Renovierung beeindruckt das Resort mit einer völlig neuen Interpretation von Luxusurlaub für Familien und All-Inclusive-Urlaubserlebnissen in der Karibik - mit neu gestalteten, modernen Räumlichkeiten und personalisiertem Service.

Anlässlich der Transformation des Resorts ermöglicht dieses exklusive Paket einen luxuriösen Verwöhnurlaub, entworfen für Familien, die das ultimative All-Inclusive-Abenteuer suchen. Bereits bei der Ankunft werden die Gäste mit Privattransport und Schnellservice am Flughafen empfangen, bevor sie in der völlig neu gestalteten Luxury Chairman Two-Bedroom Suite mit Diamond Club-Privilegien einchecken, wo ein persönlicher Butler dafür sorgt, dass bis auf das kleinste Detail keine Wünsche offen bleiben. Junge Gäste genießen das gleiche Verwöhnpaket mit einem persönlichen Kinderbutler - ein einzigartiger Service, der exklusiv in diesem Paket angeboten wird.

Die Familie kann täglich ein privates Frühstück in ihrer Suite zu sich nehmen, mit unbegrenzten Waffeln für die Kinder und Mimosas nach Lust und Laune für die Eltern. So fühlt sich jeder Morgen wie ein Festtag an. Bei Sonnenuntergang genießt die Familie ein exklusives privates Abendessen am Strand - ein Gourmet-Erlebnis unter den Sternen, begleitet von Live-Musik und einer authentischen dominikanischen Darbietung.

Familien profitieren von exklusivem Zugang zu den besten Annehmlichkeiten des Resorts, einschließlich einer einstündigen privaten Nutzung des Wasserparks im benachbarten Royalton Splash Punta Cana, der zu ihrem ganz privaten Wasserparadies wird. Doch das Abenteuer geht noch weiter: Mit einer privaten Chef's Table Kochstunde im renovierten C/X Culinary Experience Restaurant, bei der die Familie zusammen mit dem Executive Chef ein Abendessen mit Spezialitäten aus der Region zubereitet, sowie einer privaten Fitnesseinheit für Eltern und Kinder, die als unterhaltsame Schnitzeljagd durch das erneuerte Resort führt. Die Eltern können sich in der Zwischenzeit mit dem unbegrenzten Spa-Pass im The Royal Spa ultimative Entspannung gönnen, sich unbegrenzt mit verjüngenden Behandlungen verwöhnen lassen und anschließend an einer fachkundig geführten Verkostung von dominikanischem Rum teilnehmen, die sie in die reichen Aromen der Insel einführt.

Einzigartige Erlebnisse an ausgewählten Orten über das Resort hinaus bringen dieses exklusive Paket auf ein völlig neues Niveau. Ein privater Hubschrauberrundflug eröffnet atemberaubende Luftansichten der Küste von Punta Cana, bevor die Gäste ganz im VIP-Stil zum Resort zurückgebracht werden. Auf einem privaten Katamaran macht sich die Familie auf zur Insel Saona, einem der malerischsten Ziele der Karibik, wo ein persönlicher Koch einen Hummerschmaus mit edlem Champagner serviert, begleitet von sorgfältig ausgewählter Charcuterie und frischen Meeresfrüchten. Auf dem Festland kann auf einer privaten Dschungeltour mit Off-Road-Buggys oder auf dem Pferderücken die dominikanische Landschaft auf abenteuerliche Weise erkundet werden.

Mit Startpreisen von 35.000 USD für einen fünftägigen Aufenthalt, der bis zu zwei Erwachsene und drei Kinder beinhaltet, ist dieses exklusive Paket vom 25. Februar bis 18. März 2025 buchbar, mit Reisezeiträumen bis zum 23. Dezember 2025. Dieses exklusive Angebot spiegelt das Luxusversprechen von Blue Diamond Resorts wider und lädt Familien ein, das renovierte und wiedereröffnete Royalton Punta Cana auf eine wahrhaft unvergessliche Weise zu erleben.

"Das ultimative dominikanische Urlaubserlebnis: The Luxe Family Escape"

Buchungsfenster: 25. Februar - 18. März 2025*

Reisedaten: 25. Februar - 23. Dezember 2025

Preis ab: 35.000 USD**

Mindestaufenthalt: 5 Nächte für 2 Erwachsene und 3 Kinder

*Das Paket und alle enthaltenen Erlebnisse unterliegen der Verfügbarkeit. Es können Sperrtermine und andere Einschränkungen gelten. Das Produkt ist ausschließlich auf Anfrage über media@bluediamondresorts.com buchbar.

**Preise basieren auf Übernachtungspreisen in USD und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Werbeaktionen oder Rabatten kombiniert werden.

