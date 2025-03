BERLIN (dpa-AFX) - Mit der Kultur- und Kreativwirtschaft geht es nach einem aktuellen Bericht im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums wieder aufwärts. Die Erholung mit steigenden Umsätzen und einer wachsenden Zahl Erwerbstätiger ziehe sich durch fast alle Teilmärkte, erklärte der Parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) in einer Mitteilung. "Auch die stark publikumsorientierten Teilmärkte Musik und Darstellende Künste, die von der Pandemie besonders getroffen waren, haben sich spürbar erholt."

Den Angaben zufolge waren 2023 rund zwei Millionen Menschen in der Branche beschäftigt, rund 130.000 mehr als 2019 vor der Corona-Pandemie. Nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 sei das Wachstum 2022 und 2023 wieder in Schwung gekommen. Insbesondere im Bereich Software und Games sei die Zahl der Erwerbstätigen um 4,6 Prozent gewachsen, in den Darstellenden Künsten um 8,3 Prozent, im Musikbereich um 7,1 Prozent und beim Film um 3,7 Prozent. Die Zahl der Erwerbstätigen sank demnach in den Bereichen Presse und Werbung.

Zu den Umsätzen lagen gesicherte Daten bis 2022 vor, für das Jahr 2023 beruht der Bericht auf Schätzungen. Zur Kultur- und Kreativwirtschaft zählt der Bericht unter anderem auch die Bereiche Architektur, Design und Kunst./hrz/DP/zb