Die Aktie des kanadischen Goldminenbetreibers Calibre Mining notiert am 1. März 2025 bei 1,902 EUR und zeigt sich damit stabil gegenüber dem Vortag. Nach einem Rückgang von 2,48% am 28. Februar hat sich der Kurs nun konsolidiert. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung auf Monatssicht mit einem Plus von 7,73%. Die langfristige Performance überzeugt ebenfalls, denn im Jahresvergleich konnte die Aktie um beachtliche 80,71% zulegen. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden Euro gehört Calibre Mining zu den mittelgroßen Playern im Goldsektor.

Finanzkennzahlen deuten auf solide Basis

Die Aktie notiert derzeit 45,06% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 20,93% unter dem Jahreshöchststand. Für das laufende Jahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,17 prognostiziert, was im Branchenvergleich als moderat einzustufen ist. Das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 8,95 und reflektiert die solide Finanzlage des Unternehmens, das sich auf Goldförderung in Nicaragua und den USA konzentriert.

Anzeige

Calibre Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Calibre Mining-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten Calibre Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Calibre Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Calibre Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...