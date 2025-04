London (www.fondscheck.de) - Dass der Goldpreis am 14. März einen neuen Höchstwert erzielte, hatte in doppelter Hinsicht eine psychologische Wirkung, so die Experten von L&G im Kommentar zum L&G Gold Mining UCITS ETF (ISIN IE00B3CNHG25/ WKN A0Q8HZ).Zum einen habe er die wichtige Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze durchbrochen. Zum anderen habe er das neue Niveau in einem sehr schnellen Tempo erreicht: Der Goldpreis sei innerhalb von nur 210 Tagen von 2.500 US-Dollar auf 3.000 US-Dollar gestiegen. Im historischen Schnitt sei der Goldpreis in rund 1.700 Tagen um 500 US-Dollar gestiegen, sage Elisa Piscopiello, Senior ETF Analystin bei L&G (früher bekannt als Legal & General Investment Management). ...

