Baden-Baden (ots) -Roman von Jonas Lüscher/ 10 neue Leseempfehlungen für März auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Verzauberte Vorbestimmung" von Jonas Lüscher steht im März 2025 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt von Menschen, Maschinen und dem Kapitalismus. Ein algerischer Soldat, der in einen Giftgasangriff hineingerät. Ein böhmischer Weber, der den vollautomatischen Webstuhl attackiert, der ihn ersetzen soll. Eine Stand-up-Comedienne, die beobachtet, wie eine Außerirdische über ihre Witze lacht. Alle verbunden durch unsichtbare Fäden.Platz 2: "Wiederholung"; Platz 3: "Ich bin nicht von der Zeitlichkeit! Ausgewählte Werke"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste März belegt "Wiederholung" von Vigdis Hjorth, "Ich bin nicht von der Zeitlichkeit! Ausgewählte Werke" von Betty Paoli folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR Kultur und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 2. März 2025, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.htmlLeseempfehlung:Jonas Lüscher: "Verzauberte Vorbestimmung", Hanser Verlag, 348 Seiten.