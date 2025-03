HAMBURG (dpa-AFX) - Knapp 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger sind am Sonntag zur Wahl einer neuen Bürgerschaft aufgerufen. Die Wahllokale sind zwischen 8.00 und 18.00 Uhr geöffnet. Es ist die einzige reguläre Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland.

Eine Woche nach der Bundestagswahl wird das Abschneiden der in Hamburg mit den Grünen regierenden SPD mit Interesse verfolgt. Letzte Umfragen sahen weiter eine knappe Mehrheit für Rot-Grün unter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Wahlberechtigt sind alle Hamburgerinnen und Hamburger mit deutscher Staatsbürgerschaft ab 16 Jahren. Jede Wählerin und jeder Wähler kann bis zu zehn Stimmen abgeben - je fünf auf dem Landeslisten-Wahlzettel und dem Wahlkreislisten-Wahlzettel. Insgesamt sind im Landesparlament mindestens 121 Sitze zu vergeben.

Ein knappes Drittel der Wahlberechtigten dürfte bereits abgestimmt haben. Laut Landeswahlamt wurden bis Freitag bereits mehr als 420.000 Briefwahlunterlagen ausgegeben - deutlich mehr als vor fünf Jahren.

SPD führt in Umfragen - CDU und Linke gewinnen dazu



Bei der Bürgerschaftswahl 2020 waren SPD und Grüne gemeinsam auf zwei Drittel der Stimmen gekommen. Die CDU hatte 2020 mit 11,2 Prozent ein historisches Tief erreicht. Sie war in den letzten Monaten in Umfragen aber deutlich in der Wählergunst gestiegen.

Laut einer aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF müssen SPD und Grüne zwar mit deutlichen Verlusten rechnen, könnten ihre Koalition aber fortführen.

Demnach wären in der neuen Bürgerschaft fünf Parteien vertreten: Die SPD käme nach der Umfrage auf 33 Prozent. Die Grünen erhielten 17 Prozent und lägen damit knapp hinter der CDU mit 18 Prozent. Die Linke würde auf 12 Prozent zulegen, die AfD läge bei 9 Prozent.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet, sie spiegeln nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind daher keine Prognosen auf den Wahlausgang./nkl/DP/zb