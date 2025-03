EQS-Media / 03.03.2025 / 17:12 CET/CEST

Alzchem Group lädt zur Creatine Conference 2025 ein: München wird zum Hotspot für Kreatin-Forschung



Die Alzchem Group bringt 2025 erneut die klügsten Köpfe der Kreatin-Forschung zusammen - und das mitten in München. Vom 12. bis 15. März 2025 verwandelt sich das Meliá Hotel in den Treffpunkt für Wissenschaftler, Gesundheits- und Ernährungsexperten sowie alle, die mehr über die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von Kreatin erfahren möchten. Die Konferenz findet im hybriden Format statt - also live vor Ort und online, damit wirklich jeder dabei sein kann. Hinter dem Event stehen das Creatine for Health Scientific Advisory Board der Alzchem Group AG , das Exercise and Sport Nutrition Laboratory der Texas A&M University sowie die DBSS Research Division. Gemeinsam bieten sie eine hochkarätige Plattform, um die neuesten Erkenntnisse und Innovationen zur Kreatin-Supplementierung in den Fokus zu rücken - von Leistungssteigerung bis Longevity.

Die Zukunft beginnt hier

An allen vier Veranstaltungstagen erwarten die Teilnehmer spannende Fachvorträge, in denen es unter anderem um folgende Themen geht: Kreatin als Möglichkeit zur Bekämpfung von Fatigue Symptomen

Die Rolle von Kreatin in der Frauengesundheit

Kreatin zur Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens

Wie Kreatin die kognitive Leistungsfähigkeit unterstützen kann

Kreatin zur Förderung eines gesunden Alterns (Healthy Ageings) Ergänzt wird das Programm durch interaktive Podiumsdiskussionen - eine perfekte Gelegenheit, um sich mit Experten auszutauschen, neue Impulse zu gewinnen und in die Welt der Kreatin-Forschung einzutauchen.

Fachwissen, Innovation und Networking

"Wir bei der Alzchem Group freuen uns riesig, die Creatine Conference 2025 nach München zu bringen. Hier treffen sich die renommiertesten Köpfe aus Wissenschaft, Medizin und Sporternährung, um bahnbrechende Entdeckungen zu präsentieren und die Zukunft von Gesundheit und Wohlbefinden aktiv mitzugestalten. Diese Konferenz ist ein Muss für alle, die an den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Kreatin interessiert sind - sei es für sportliche Leistungsfähigkeit, kognitive Funktionen oder das allgemeine Wohlbefinden", sagt Martina Spitzer, CSO der Alzchem Group. Die Organisatoren laden Fachleute aus den Bereichen Medizin, Ernährung, Sportwissenschaften und Wellness ebenso herzlich ein wie Nachwuchsforscher, Wirtschaftsdelegierte und Studenten. Natürlich sind auch alle anderen Interessierten immer willkommen. Teilnehmer können Credits für Weiterbildungseinheiten (CEUs) und medizinische Weiterbildung (CMEs) sammeln.

Von den Besten lernen: Teilnahmemöglichkeiten

Sie wollen dabei sein und von den neuesten Erkenntnissen profitieren? Weitere Infos zur Anmeldung und zum detaillierten Programm gibt es hier . Sie haben auch die Möglichkeit, online an der Creatine Conference 2025 teilzunehmen. Erfahren Sie mehr und sichern Sie sich Ihr Ticket . Möchten Sie Ihre Forschungsergebnisse teilen? Reichen Sie jetzt Ihr Abstract ein! Einsendeschluss: 17. Februar 2025

https://forms.gle/kDfLj2kRkhCTnKdS9

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.creatineforhealth.com

Creatine For Health - YouTube

Neues Buch "Creatine - Muscle Metabolism, Fitness, Health & Longevity" erklärt die vielfältigen Vorteile von Kreatin

Kreatin ist weit mehr als nur ein Supplement für Sportler: Die Substanz spielt eine zentrale Rolle im Muskelstoffwechsel und bietet zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Das neue Buch "Creatine - Muscle Metabolism, Fitness, Health & Longevity" von Prof. Dr. Jürgen Giessing und Dr. Robert Percy Marshall liefert eine fundierte, leicht verständliche Darstellung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Kreatin und dessen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Über Alzchem

Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Alzchem bietet Antworten auf unterschiedliche globale Entwicklungen wie den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und die steigende Lebenserwartung der Menschen. Wir liefern Lösungen durch Marken und Produkte höchster Güte und durch eine nachhaltige Vision zur Mitgestaltung globaler Entwicklungen. Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie. Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Angebote sind eine Antwort unseres Unternehmens auf weltweite Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von 554,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,3 Mio. Euro.



