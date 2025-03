Marrakesh, Marokko, 13. März 2025 (ots/PRNewswire) -Xlence, ein führender internationaler CFD-Broker, führt islamische/swapfreie Konten für Trader ein, die sich an islamische Finanzprinzipien halten. Diese neue Kontooption gewährleistet ein schariakonformes Trading-Erlebnis, so dass Kunden ohne Zinsgeschäfte handeln können.Um eine faire Trading-Umgebung aufrechtzuerhalten, die mit dem moralischen und ethischen Rahmen der islamischen Religion übereinstimmt, werden swapfreie Konten angeboten.Informationen zu swapfreien Konten von Xlence:- Zu 100 % schariakonformes Trading: Trader können mit der Gewissheit handeln, dass ihre Transaktionen im Einklang mit den islamischen Finanzprinzipien stehen.- Konkurrenzfähige Spreads: Das Paar EUR/USD auf dem Xlence Essential-Konto hat niedrige Spreads (1,1/1,4 Pips), und das Xlence Ultimate-Konto hat Spreads von 0,4/0,7 Pips.- Swapfreier Zugang zu allen verfügbaren Instrumenten: Handeln Sie mit Devisen, Rohstoffen, Aktien und anderen Märkten, ohne Tagesgeldzinsen zu zahlen.- Transparente und faire Bedingungen: Für Trader gibt es eine nahtlose Einführungsphase, da keine versteckten Gebühren anfallen und eine tilgungsfreie Zeit, in der keine Haltegebühren anfallen.- Engagierter arabischer Kundensupport: Verkäufer in der MENA-Region erhalten Unterstützung bei der Einrichtung von Konten, der Navigation auf der Plattform und bei Trading-Strategien von Personen, die der arabischen Sprache mächtig sind.Es ist möglich, offenes und ethisches Trading zu betreiben, ohne Swaps zu verwenden, und zwar auf eine Art und Weise, die mit Ihren Prinzipien übereinstimmt. Wenn Sie sich jetzt bei Xlence anmelden, haben Sie Zugang zu einer Trading-Umgebung, die die Einhaltung der Scharia sicherstellt und darauf ausgelegt ist, Sie zu unterstützen.Informationen zu XlenceXlence ist eine internationale CFD-Börse, die sich zum Ziel gesetzt hat, ein umfassendes Trading-Erlebnis zu bieten, indem sie offen ist, neue Ideen einbringt und Tradern Zugang zu den Märkten weltweit ermöglicht. Sie ist in Asien und im Nahen Osten stark vertreten und will den unterschiedlichen Bedürfnissen moderner Trader gerecht werden und gleichzeitig die besten ethischen Standards wahren. Werden Sie jetzt Teil der Xlence-Gruppe.Weitere Informationen finden Sie unter www.xlence.com. Eröffnen Sie noch heute Ihr swapfreies Konto.Trading mit Xlence - Trading mit ErfolgE-Mail: info@xlence.comMedienkontakt:Nicolas Georgiouinfo@xlence.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2606624/Xlence_Dark_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xlence-fuhrt-ein-islamischesswapfreies-konto-fur-trading-gemaW-der-scharia-ein-302400974.htmlOriginal-Content von: Xlence, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178427/5990067