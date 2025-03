DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger bleiben in Deckung - Grenke mit Kurseinbruch

DOW JONES--An den europäischen Börsen dominiert am Donnerstagmittag Zurückhaltung. Weiter haben die Akteure vor allem die Entwicklung im US-Zollkonflikt mit praktisch dem Rest der Welt im Blick. "Auch an der Wall Street ist die Euphorie über Trumps Wahlsieg längst verflogen, stattdessen rückt immer mehr die Frage in den Vordergrund, wie schädlich die Politik des neuen Präsidenten eigentlich ist", heißt es bei CMC.

Der DAX verliert 0,8 Prozent auf 22.490 Zähler, der Euro-Stoxx-50 rund 0,5 Prozent auf 5.331. Der Stoxx-50 kann sich dagegen gut behaupten. Er wird gestützt von der gut 3 Prozent festeren Novo-Nordisk-Aktie, die damit starke Verluste vom Vortag fast wieder wettmacht nach einem positiven Analystenkommentar. Im DAX gilt die 22.000er-Marke als Schlüsselunterstützung: Nachdem sie schon mehreren Attacken standgehalten hat, würde ein Fall darunter zu beschleunigten Verkäufen führen.

Nachdem am Vortag günstig ausgefallene US-Verbraucherpreise für Februar für etwas Entspannung gesorgt hatten, stehen am Nachmittag die US-Erzeugerpreise auf dem Kalender. Sie liefen den Verbraucherpreisen voraus und könnten schon aktuelle Reaktionen auf die Zölle enthalten, heißt es im Handel warnend.

Daimler Truck Schlusslicht im DAX - Grenke brechen ein

Schusslicht im DAX sind Daimler Truck. Der Kurs fällt um 5,3 Prozent. Händler verweisen auf einen Bericht der US-Umweltschutzbehörde. Deren neuer Chef wolle die Klimaregulierung zurückdrehen. "Das spricht dafür, dass die Flotte relativ alt bleibt und Logistiker nicht auf neue LKW wegen des Klimas umsteigen", so ein Marktteilnehmer. Auch für Traton (-3,2%) und Volvo (-2,1%) geht es deutlich nach unten.

K+S verbilligen sich nach dem Quartalsbericht um 7,4 Prozent. Bei Morgan Stanley heißt es, die Mitte der Spanne für den Gewinnausblick liege zwar über den Erwartungen, der Umsatzausblick sei aber von Unsicherheit gekennzeichnet und enttäusche. Bei den insgesamt über den Erwartungen liegenden Zahlen zum vierten Quartal liege der freie Cashflow unter den Prognosen.

Enttäuschende Zahlen von Grenke lassen die Aktie um 19 Prozent einbrechen. Nach einem deutlichen Gewinnrückgang im vergangenen Jahr senkt Grenke außerdem die Dividende. Hellofresh fallen um weitere 2,8 Prozent. Nach der jüngsten Warnung vor einem Umsatzrückgang wurden nun noch Zahlen nachgeliefert, die ebenfalls enttäuschen.

Bei Hugo Boss haben die Zahlen im vierten Quartal die Erwartungen erfüllt, der Umsatzausblick bleibt allerdings hinter den Erwartungen. Die Aktie gibt um 4,2 Prozent nach, nachdem sie zwischenzeitlich auch schon um 3 Prozent gestiegen war.

Auch die Online-Apotheke Docmorris erreichte die Jahresziele. Jedoch lastet die Ankündigung einer Kapitalerhöhung schwer auf dem Kurs, er knickt in Zürich um 24 Prozent ein. Im Gefolge geben Redcare um 6,7 Prozent ein.

Im Versicherungssektor haben Hannover Rück (+1,2%) und Generali (-0,1%) Zahlen vorgelegt. Die Hannoveraner erhöhen die Dividende kräftig, der Ausblick wurde bestätigt. Die Italiener konnten ihren Gewinn dank Prämienerhöhungen kräftig steigern.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.331,22 -0,5% -28,2% +9,5% +9,5% Stoxx-50 4.585,20 +0,1% +5,1% +6,3% +6,3% DAX 22.489,58 -0,8% -186,8% +13,9% +13,9% MDAX 28.404,21 -1,0% -281,5% +12,1% +12,1% TecDAX 3.698,04 -1,1% -41,8% +9,4% +9,4% SDAX 15.187,57 -0,7% -113,6% +11,6% +11,6% CAC 7.951,13 -0,5% -37,8% +8,2% +8,2% DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Mi, 17:55 % YTD EUR/USD 1,0854 -0,3% 1,0890 1,0909 +5,2% EUR/JPY 160,4935 -0,5% 161,3400 161,8020 -1,0 EUR/CHF 0,9573 -0,3% 0,9599 0,9630 +2,7% EUR/GBP 0,8389 -0,1% 0,8398 0,8408 +1,6% USD/JPY 147,8705 -0,2% 148,1620 148,3180 -5,9 GBP/USD 1,2937 -0,2% 1,2966 1,2975 +3,5% USD/CNY 7,1700 +0,1% 7,1615 7,1616 -0,7% USD/CNH 7,2493 +0,1% 7,2391 7,2385 -1,2% AUS/USD 0,6283 -0,6% 0,6323 0,6311 +2,2% Bitcoin USD 82.848,95 -1,0% 83.680,30 81.922,70 -10,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,27 67,68 -0,6% -0,41 +0,2% Brent/ICE 70,56 70,91 -0,5% -0,35 -5,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.946,81 2.937,95 +0,3% 8,87 +11,9% Silber (Spot) 30,52 30,55 -0,1% -0,03 +9,4% Platin (Spot) 898,7 907,39 -1,0% -8,69 +3,6%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2025 08:26 ET (12:26 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.