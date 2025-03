Frankfurter Rundschau (ots) -Immerhin 100 der 500 Millionen sollen über die nächsten Jahren auch in Klimaprojekte fließen, zuletzt hatten sie 50 Milliarden angeboten. Doch das ist angesichts der Herausforderungen des ökologischen Umbaus, vor dem Deutschland steht, immer noch zu wenig.Es ist schade, dass die Öko-Partei nicht noch mehr herausgeholt hat, bevor sie nun in der nächsten Woche dem Gesamtpaket für Sicherheit und Modernisierung zustimmt. Mehr wäre sicher drin gewesen, denn ohne ihr Ja hätte eine Groko Merz gleich wieder einpacken können. Diese Chance verpasst zu haben, ist ein Fehler. Habeck, der selbst einen hunderte Milliarden schweren "Deutschland-Fonds" gefordert hatte und dessen Wort in der Partei trotz des schwachen Wahlergebnisses immer noch viel gilt, hätte hier mehr Druck machen müssen. Es wäre ein richtig guter Abgang gewesen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5991230