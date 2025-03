GBP/USD fällt, hält sich jedoch über der wichtigen psychologischen Marke von 1,2900 inmitten anhaltender Unsicherheit - Die britische Wirtschaft schrumpfte im Januar unerwartet um 0,1%, was die Wetten auf zukünftige Zinssenkungen der Bank of England erhöht - Die Inflationserwartungen der US-Verbraucher steigen, was die Entscheidungen der Fed vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...