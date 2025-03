Jena (ots) -Der Frühling ist da - Zeit für einen digitalen Hausputz, der die ganze Familie schützt! ESET erklärt, wie Eltern und Kinder gemeinsam für mehr Sicherheit im Netz sorgen. Die digitale Welt ist ein wichtiger Teil des Lebens von Kindern und Jugendlichen. Umso wichtiger ist es, dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern für einen sicheren Umgang mit Smartphone, Tablet und Internet sorgen."Ein regelmäßiger digitaler Frühjahrsputz kann dabei helfen, Risiken zu minimieren und das digitale Wohlbefinden der ganzen Familie zu fördern", erklärt Michael Klatte, IT-Sicherheitsexperte bei ESET. "Da sich große Teile unseres Lebens ins Digitale verlagern, sollte jeder ein umfassendes Sicherheitsbewusstsein an den Tag legen."Diese fünf Tipps helfen dabei, eine sichere und entspannte Umgebung zu schaffen:1. Gemeinsam ausmisten: Apps und Daten unter die Lupe nehmenSetzen Sie sich mit Ihren Kindern zusammen und schauen Sie sich gemeinsam an, welche Apps auf ihren Geräten installiert sind. Welche Apps werden wirklich genutzt, welche sind überflüssig? Löschen Sie gemeinsam nicht mehr benötigte Apps. Das schafft Platz, erhöht die Übersicht und verringert das Risiko, Opfer von Sicherheitslücken zu werden.Nutzen Sie auch die Kinder- und Jugendschutzfunktionen auf den Geräten Ihrer Kinder. So können Sie beispielsweise die Nutzungsdauer begrenzen, den Zugriff auf bestimmte Apps und Webseiten einschränken und die Privatsphäre-Einstellungen anpassen.2. Passwort-Sicherheit für die ganze FamilieStarke Passwörter sind Pflicht: Erklären Sie Ihren Kindern, warum starke Passwörter wichtig sind und was ein gutes Passwort ausmacht: Mindestens acht Zeichen lang, Sonderzeichen, Groß-/Kleinschreibung und Zahlen. Verwenden Sie für jedes Konto ein eigenes, sicheres Passwort. Ein Passwort-Manager hilft, sichere Passwörter zu erstellen und direkt zu speichern.Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erhöht die Sicherheit zusätzlich und sorgt dafür, dass Online-Konten auch dann sicher bleiben, wenn die Zugangsdaten in unbefugte Hände geraten. Aktivieren Sie daher, wo immer möglich, die 2FA, zum Beispiel in Form einer Authenticator-App.Streamingdienste nicht vergessen: Viele Familien nutzen gemeinsam Streamingdienste wie Netflix, Disney+ oder Spotify. Auch hier gilt: Verwenden Sie starke Passwörter und aktivieren Sie, wenn möglich, die 2FA. So verhindern Sie, dass Fremde Ihren Account nutzen oder Ihre persönlichen Daten gefährden. Erklären Sie Ihren Kindern, dass es riskant sein kann, Passwörter mit Freunden zu teilen.4. Backups für den Notfall: Datenverlust vorbeugenSichern Sie regelmäßig alle wichtigen Daten Ihrer Familie. Speichern Sie die Backups auf einer externen Festplatte oder in einer sicheren Cloud-Lösung - oder nutzen Sie beides gleichzeitig. So können Sie verhindern, dass wertvolle Erinnerungen wie Fotos und Videos, aber auch wichtige Dokumente verloren gehen.5. Gefahren im Netz erkennen und vermeidenDas Internet ist ein interessanter, aber manchmal auch gefährlicher Ort: Informieren Sie Ihre Kinder deshalb über die Gefahren von Phishing und erklären Sie ihnen, woran sie Phishing-Mails und -Anrufe erkennen können. Auch Cyber-Mobbing gehört zu diesen Gefahren: Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Cybermobbing und ermutigen Sie sie, sich zu melden, wenn sie oder andere davon betroffen sind."Eine starke IT-Sicherheitslösung rundet den digitalen Frühjahrsputz ab", sagt Klatte. "Sie schützen Ihre Familie vor Schadsoftware, Phishing-Attacken und anderen Bedrohungen. Zusätzliche Features wie eine VPN-Funktion und ein Identitätsschutz komplettieren das Paket."Pressekontakt:ESET Deutschland GmbHChristian LuegHead of Communication & PR DACH+49 (0)3641 3114-269christian.lueg@eset.deMichael KlattePR Manager DACH+49 (0)3641 3114-257Michael.klatte@eset.dePhilipp PlumPR Manager DACH+49 (0)3641 3114-141Philipp.plum@eset.deFolgen Sie ESET:http://www.ESET.deESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, DeutschlandOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71571/5995282