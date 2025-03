Columbus, Ohio, 20. März 2025 (ots/PRNewswire) -Die geschätzte Initiative bietet Nachwuchswissenschaftlern Führungsschulungen und Möglichkeiten zur VernetzungCAS, eine auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisierte Abteilung der American Chemical Society (ACS), freut sich, die Teilnehmer des 2025 CAS Future Leaders Programms (https://www.cas.org/about/futureleaders) bekannt zu geben. Die neue Kohorte besteht aus 35 Nachwuchswissenschaftlern aus 12 Ländern, die in Bereichen wie Nanotechnologie, Computerchemie, Materialwissenschaften, grüne Chemie und mehr forschen.Während des persönlichen Programms, das im August stattfinden wird, werden die Teilnehmer an Workshops zur Entwicklung von Führungsqualitäten und Karrieremöglichkeiten teilnehmen, von führenden Persönlichkeiten aus der Industrie lernen, an wissenschaftlichen Diskussionen teilnehmen und Kontakte zu anderen Wissenschaftlern knüpfen."Wir sind stolz darauf, Nachwuchswissenschaftler mit Führungs- und Kommunikationskompetenzen auszustatten, die es ihnen ermöglichen, in ihrem Fachgebiet noch mehr zu bewirken. Die Rekordzahl an Bewerbern in diesem Jahr zeigt, dass die Wissenschaftler das Ziel des Programms, ihnen zu helfen, als Führungskräfte zu wachsen, zu schätzen wissen", sagte Peter Carlton, Leiter des CAS Future Leaders Programms.Die CAS Future Leaders 2025:- Farbod Amirghasemi, University of Southern California- Carla Arnau del Valle, Universitat Politécnica de Valéncia- Ridwan T. Ayinla, Mississippi State University- Kazuho Ban, Universität Osaka- Shivali Banerjee, University of Illinois Urbana-Champaign- Alexandra Barth, North Carolina State University- Hudson de Aguiar Bicalho, Concordia University- Dorothea Böken, University of Cambridge- Karen de la Vega Hernández, Institut für chemische Forschung von Katalonien (ICIQ)- Fábio Godoy Delolo, Universidade Federal de Minas Gerais- Jingshan S. Du, Pacific Northwest National Laboratory- Dmitry Eremin, California Institute of Technology- Alexis Gabbey, University of Toronto- Wenhao Gao, Massachusetts Institute of Technology- Reginaldo J. Gomes, University of Chicago- Jesse Gordon, Harvard University- Sophie Gutenthaler-Tietze, Heinrich-Heine-Universität- Nia Harmon, Yale University- Sejun Kim, Korea Advanced Institute of Science and Technology- Tamra (Blue) Mbeuh Lahom Lot, Pennsylvania State University- Yuanwei Li, Stanford University- Zhi Lin, University of California, San Francisco- Raul A. Marquez-Montes, University of Texas at Austin- Eva J. Meeus, ETH Zürich- Daniel Reddy, Queen's University at Kingston- Meg Shieh, Brown University- Great C. Umenweke, University of Kentucky- M. Iqbal Bakti Utama, Northwestern University- Vyshnavi Vennelakanti, Princeton University- M. Shaharyar Wani, Princeton University- Allison Wong, University of Minnesota- Zuping Xiong, Universität Zhejiang- Francisco Yarur Villanueva, Istituto Italiano di Tecnologia- Max Yavitt, University of Otago- Yan Zhang, California Institute of Technology"Ich fühle mich geehrt, neben anderen herausragenden Wissenschaftlern für das CAS Future Leaders Programm 2025 ausgewählt worden zu sein. Diese Erfahrung wird meine Führungsqualitäten für eine Karriere als unabhängige Forscherin stärken, und ich freue mich darauf, zu lernen, wie ich meine Leidenschaft für die Wissenschaft wirkungsvoller vermitteln kann", sagte Dr. Alexandra Barth von der North Carolina State University.Das zweiwöchige Programm bietet den Teilnehmern auch einen exklusiven Einblick in die Arbeitsweise von CAS und in die Art und Weise, wie die Organisation führenden Innovatoren den Zugang zu und die Analyse von veröffentlichten wissenschaftlichen Informationen aus aller Welt ermöglicht. Darüber hinaus haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse auf der ACS-Herbstkonferenz 2025 in Washington, DC, zu präsentieren und erhalten eine dreijährige ACS-Mitgliedschaft.Neben den 35 Teilnehmern vor Ort wird CAS auch in diesem Jahr wieder 65 weitere herausragende Kandidaten im Rahmen der Initiative "CAS Future Leaders Top 100" mit virtuellen Programmen und zusätzlicher Karriereunterstützung fördern.Weitere Informationen zum CAS Future Leaders Programm 2025 und die diesjährige Klasse finden Sie unter www.cas.org/about/futureleaders.Informationen zu CASCAS vernetzt das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Wir befähigen globale Innovatoren, sich in der komplexen Datenlandschaft von heute effizient zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses sichere Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement baut unser Team die weltweit größte Sammlung von wissenschaftlichen Daten auf, die von Menschen kuratiert wurden, und bietet wichtige Informationslösungen, Dienstleistungen und Fachwissen. Wissenschaftler, Patentexperten und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen verlassen sich auf CAS, wenn es darum geht, Chancen zu erkennen, Risiken zu minimieren und gemeinsames Wissen zu erschließen, damit sie schneller von der Inspiration zur Innovation gelangen. CAS ist eine Abteilung der American Chemical Society. 