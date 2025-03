Wirtschaft/Arbeitsmarkt (ots) -Halle. Freier Freitag für Mitarbeiter: Der Trend zur Vier-Tage-Woche für Beschäftigte in Unternehmen hält bundesweit und auch in Sachsen-Anhalt an. Darauf deutet eine Analyse des Personalmarktforschungsunternehmens Index Research für die in Halle erscheinenden Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Danach veröffentlichten im vergangenen Jahr 19.527 Firmen in Deutschland 70.160 Stellen mit dem Angebot einer Vier-Tage-Woche. Im Jahr 2023 machten erst 16.679 Firmen ein solches Angebot, ein Plus von 17 Prozent. Insgesamt liegt der Anteil gemessen an allen angebotenen Stellen aber weiter unter einem Prozent."Trotz der angespannten Lage am Arbeitsmarkt boten 2024 über 500 Unternehmen in Sachsen-Anhalt laut Stellenanzeigen eine Vier-Tage-Woche an", sagte Index-Geschäftsführer Jürgen Grenz. Konkret inserierten im Vorjahr 504 Firmen in Sachsen-Anhalt 1.927 Positionen mit Vier-Tage-Woche. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es erst 52 Firmen.Die Marktforscher analysierten dafür die Stellenanzeigen in 197 Printmedien, 318 Onlinebörsen, im Stellenportal der Bundesagentur für Arbeit und auf 900.613 Firmenwebsites.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5995392