Seoul, Südkorea, 21 März 2025 (ots/PRNewswire) -VINSSEN, ein Spezialist für maritime Dekarbonisierungs-Technologien mit Schwerpunkt auf Wasserstoff-Brennstoffzellen und unterstützenden Systemen, hat die Typenzulassung von RINA, der italienischen Klassifikationsgesellschaft, für seinen 60kW maritimen Brennstoffzellenstapel erhalten. Diese Genehmigung beschleunigt die Demonstration und Kommerzialisierung des maritimen 120-kW-Brennstoffzellen-Stromerzeugungssystems von VINSSEN und festigt die technologische Führungsposition des Unternehmens in der umweltfreundlichen maritimen Industrie.VINSSEN ist führend in der Entwicklung der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie für den maritimen Sektor und treibt sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene aktiv Wasserstoff-Brennstoffzellenprojekte voran. Trotz des Fehlens klarer Rechtsnormen im Zusammenhang mit Wasserstoff im Seeverkehr hat das Unternehmen regulatorische Sandkästen genutzt, um systematisch Technologieüberprüfungen und strenge Zertifizierungsverfahren durchzuführen und damit sein technisches Know-how unter Beweis zu stellen.Die kürzlich erteilte Typenzulassung von RINA stärkt nicht nur das internationale Vertrauen in die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie für umweltfreundliche Schiffe, sondern ist auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen Kommerzialisierung. Dieser Meilenstein spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Förderung von Wasserstoff-Brennstoffzellen als Schlüssellösung zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen im Seeverkehr wider.Der Zertifizierungsprozess umfasste Leistungs- und Umwelttests auf der Grundlage der IEC-Normen, die VINSSEN alle erfolgreich bestanden hat. Der Vibrationstest bestätigte die Haltbarkeit des Systems unter bestimmten Frequenz- und Beschleunigungsbedingungen. Darüber hinaus zeigte die Durchschlagfestigkeitsprüfung, dass das System hohen Spannungen standhält, ohne dass es zu einem Ausfall der Isolierung kommt, und damit alle erforderlichen Normen erfüllt. Diese anspruchsvollen Tests wurden erfolgreich abgeschlossen und bestätigten die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Brennstoffzellenmoduls von VINSSEN für Anwendungen im Schiffbau.Mit Blick auf die Zukunft plant VINSSEN, die Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen der nächsten Generation zu beschleunigen, darunter einen 150kW-Brennstoffzellenstapel mit hoher Leistung und ein Brennstoffzellen-Stromerzeugungssystem an Bord, das reformiertes Gas (75% Wasserstoff und 25% Stickstoff) verwendet. Diese Innovationen werden die Machbarkeit der Anwendung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen der MW-Klasse auf größeren Schiffen verbessern.Ein Vertreter von VINSSEN erklärte: "Diese Typenzulassung ist ein wichtiger Meilenstein für die Kommerzialisierung von maritimen Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen der MW-Klasse. Wir werden den maritimen Markt weiterhin durch kontinuierliche technologische Innovationen und das Streben nach globalen Zertifizierungen anführen."[VINSSEN Einführung]VINSSEN Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von umweltfreundlichen Antriebssystemen für Schiffe mit Elektroantrieb und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Das Unternehmen hält über 50 Patente im Zusammenhang mit elektrischen Antriebssystemen, Wasserstoffbrennstoffzellen für Schiffe und elektrischen Antrieben für Freizeitboote. Ihr Ziel ist die Umwandlung von Schiffen mit Dieselmotoren in umweltfreundliche Schiffe, die mit Elektro- und Wasserstofftechnologien betrieben werden.