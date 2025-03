Linz (www.anleihencheck.de) - Die Schweizerischen Währungshüter beginnen 2025 mit einer weiteren geldpolitischen Lockerung und senken bei der ersten Zinssitzung des Jahres den Schlüsselzins zum fünften Mal in Folge, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der SNB-Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent herabgesetzt, wie die Notenbank am Donnerstag mitgeteilt habe. Die Schweiz verzeichne eine der niedrigsten Inflationsraten unter den führenden Volkswirtschaften und diese sei jüngst weiter in Richtung der unteren Grenze der SNB-Zielspanne von 0 bis 2 Prozent gesunken. Die Mehrheit der aktuellen Prognosen der Ökonomen gehe davon aus, dass die SNB ihren Leitzins bis zum Ende des Jahres stabil bei 0,25 Prozent halten werde. (21.03.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...