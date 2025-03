DJ MARKT USA/Wall Street am Verfalltag vor leichterem Start

Die Entwicklung an der Wall Street könnte am Freitag vom Verfalltermin mitbestimmt werden. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas leichteren Handelsbeginn an. Wegen des Verfalls von Indexoptionen und -Futures zum Handelsbeginn und bei den Einzelwerten zum Handelsschluss herrscht eine gewisse Unsicherheit, wohin die Reise zum Wochenschluss gehen wird.

Die leicht positive Reaktion auf die Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch währte nicht lange. "Wir behalten unsere Ansicht bei, dass das Ergebnis der Fed im Grunde genommen eine eintägige Bewegung war, mit minimalen Auswirkungen in Bezug auf die unmittelbare Richtung. (...)", sagt ING-Analyst Benjamin Schroeder. Die Anleger seien auf Richtungssuche, heißt es auch mit Blick auf den Vortag, als zumindest besser als befürchtet ausgefallene Daten kaum stützten. Allerdings waren die Daten zugleich auch nicht gut.

Die Aufmerksamkeit verschiebe sich wieder etwas weg von der Geldpolitik zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Der preist weiter individuelle bzw. reziproke Zölle für jeden einzelnen Handelspartner ab dem 2. April als "Befreiungstag" der USA und ruft das Thema damit wieder stärker ins Bewusstsein der Anleger.

