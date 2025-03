BERLIN (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium ist Berichten über eine mögliche Fernabschaltung ("Kill Switch") bei den für die Bundeswehr eingeplanten US-Kampfflugzeugen vom Typ F-35 entgegengetreten. "Es wird oft diskutiert, dieses Thema Kill Switch. Es gibt keine Möglichkeit, die F-35 aus der Ferne einfach abzuschalten. Das ist nicht zutreffend", sagte ein Sprecher in Berlin.

Zugleich gebe es sicherlich Abhängigkeiten, wenn ein Waffensystem komplett gekauft werde, logistisch und digital. "Die Verträge werden immer so ausgestaltet, dass wir die Einsatzbereitschaft der Systeme sicherstellen", sagte er. Die Details der Verträge unterlägen aber der Geheimhaltung.

Der Sprecher widersprach Berichten über ein Krisentreffen im Ministerium wegen der US-Waffen. An dem F-35-Programm seien 8 Staaten mit Entwicklungen beteiligt, 14 Nato-Staaten nutzten das Flugzeug, 20 Staaten weltweit. "Wir haben keinerlei Anzeichen, dass dort an Vertragsvereinbarungen, an Vereinbarungen, Unterstützung nicht festgehalten wird", sagte er.

Die Bundesregierung hat 35 der Tarnkappenjets bestellt. Die US-Flugzeuge sollen vor allem für die sogenannte Nukleare Teilhabe Deutschlands gekauft werden - ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete im Kriegsfall Zugriff auf US-Atombomben haben./cn/DP/jha