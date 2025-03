Straubing (ots) -Ja, Annalena Baerbock setzt den Ellenbogen ein, wenn es um die eigene Karriere geht. Robert Habeck weiß, wie sich so ein Schlag anfühlt. Der beherzte und manchmal auch rücksichtslose Griff nach der Macht gehört aber nun einmal zum politischen Geschäft. Es läuft etwas verkehrt, wenn Frauen deshalb ein schlechtes Gewissen haben sollen, während Männer als Macher gelten. "Ist das feministische Außenpolitik?", fragt Christoph Heusgen bissig. Er hat damit nicht nur nicht verstanden, warum Gleichberechtigung in der Außenpolitik heute eine zentrale Rolle einnehmen muss. Er hat auch nicht kapiert, dass Frauen in der Politik nicht zwingend die besseren Männer sein müssen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5996251