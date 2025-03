Berlin/Dresden (ots) -Am 05. April 2025 findet der Anlegertag München in der Motorworld München bereits zum zweiten Mal statt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt das Finanzevent für Privatanleger mit einem noch breiteren Ausstellerspektrum und einem umfangreichen Vortragsprogramm zurück in die bayerische Landeshauptstadt.Angesichts der jüngsten Marktturbulenzen, geopolitischer Unsicherheiten und steigender Inflation rücken Themen wie Geldanlage und Altersvorsorge weiter in den Fokus. Die Zinspolitik der Notenbanken, die Volatilität der Aktienmärkte und die anhaltenden Diskussionen über nachhaltige Investments verunsichern viele Anleger. Der Anlegertag München bietet Antworten und Orientierung für Privatanleger, die sich in einem zunehmend komplexen Finanzumfeld zurechtfinden wollen.Mit einer breiten Auswahl an Ausstellern aus den Bereichen Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen, Immobilien und alternativen Investments sowie einem kostenlosen Vortragsprogramm bietet der Anlegertag München fundierte Informationen für jede Anlagestrategie. Egal, ob für Einsteiger, die sich erste Kenntnisse über die Börse aneignen wollen, oder erfahrene Investoren, die sich über aktuelle Markttrends, Rohstoffe, Kryptowährungen und Handelsstrategien informieren möchten - das Event bietet Fachvorträge für jeden Wissensstand.Zu den neuen Highlights 2025 gehören eine Blogger-Lounge, in der bekannte Finanzblogger und Influencer live zu erleben sind, sowie ein eigener Vortragsbereich für das Thema Trading, das in Zeiten hoher Marktschwankungen für viele Anleger zunehmend an Bedeutung gewinnt.Veranstalter des Anlegertags München sind die B2MS GmbH und die Quadriga Communication GmbH, die bereits seit Jahren erfolgreich den Börsentag Berlin organisieren und bei zahlreichen weiteren Messen wie den Börsentagen in Dresden, Frankfurt, Wien und Zürich zusammenarbeiten."Die Dynamik an den internationalen Finanzmärkten verdeutlicht, wie essenziell unabhängige und fundierte Informationen für Anleger sind. Mit dem weiterentwickelten Konzept des Anlegertags München bieten wir den Besuchern 2025 erneut wertvolle Einblicke und praxisnahe Anlagestrategien, um sie in der aktuellen Marktlage optimal zu unterstützen", erklärt Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH. Dirk Mahnert, Geschäftsführer von B2MS, ergänzt: "Durch gezielte Themenschwerpunkte und interaktive Formate wie die Blogger-Lounge wollen wir nicht nur umfassendes Wissen vermitteln, sondern auch neue Zielgruppen ansprechen und die nächste Generation von Anlegern erreichen."Der Anlegertag München 2025 wird unterstützt von den Sponsoren flatex, gettex Exchange, Morgan Stanley sowie der Stadtsparkasse München.Der Besuch des Anlegertags München ist kostenlos, eine Anmeldung über das Formular auf der Webseite ist jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Anlegertag München am 05. April 2025 sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen unter www.anlegertag-muenchen.de zur Verfügung.Über die Quadriga Communication GmbHDie Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente, hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.Über die B2MS GmbHB2MS verwirklicht deutschlandweit Events für erklärungsbedürftige Produkte. Die Veranstaltungen begeistern und informieren. Dafür schafft B2MS Begegnungsräume, in denen besondere Momente zugleich das Herz und den Verstand der Kunden erreichen. Im intensiven Wettbewerb sichert dies den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen und Produkten.Pressekontakt:Kent GaertnerQuadriga Communication GmbHPotsdamer Platz 510785 Berlingaertner@quadriga-communication.de030 30 30 80 89 13Original-Content von: Quadriga Communication GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102403/5997523