Bayern - In Reaktion auf die angekündigten hohen US-Auto-Zölle fordert die CSU ein Handelsabkommen mit den USA und eine Diversifizierung von Handelspartnerschaften."In der Vergangenheit konnte bereits einmal durch Verhandlungen mit der Trump-Administration ein Handelskonflikt beigelegt werden. Dieser Versuch muss erneut unternommen werden", sagte der CSU-Wirtschaftspolitiker Hansjörg Durz der "Rheinischen Post."Es brauche nun eine "klare und entschlossene Reaktion der EU", aber auch Verhandlungen mit der US-Regierung. "Neben der Tatsache, dass die Einführung von Zöllen mit einem Handelsabkommen vergleichsweise schwieriger wäre und wir ein Abkommen mit den USA anstreben sollten, wird einmal mehr deutlich, dass wir unsere Abhängigkeiten auf der Welt reduzieren und unsere Partnerschaften stärker diversifizieren müssen", sagte Durz, der für die CSU in den Koalitionsgesprächen zur Wirtschaftspolitik verhandelte."Zeitnah muss die neue Bundesregierung deshalb die Handbremse beim Abschluss von Handelspartnerschaften lösen und darauf hinwirken, dass zeitnah mit möglichst vielen Ländern pragmatisch Abkommen zum Abschluss gebracht werden", sagte der CSU-Politiker. Genau dieses Signal müsse "für unsere Wirtschaft auch vom Koalitionsvertrag ausgesendet werden", so Durz weiter.