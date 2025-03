Würzburg (ots) -Mit kreativen Food-Konzepten setzt TM Foodsolutions neue Maßstäbe in der Eventgastronomie. Gründer und Event-Catering-Experte Mo Shanneik bietet maßgeschneiderte kulinarische Erlebnisse für Festivals, Messen und Corporate-Events mit bis zu 50.000 Gästen - von blitzschnellem Service an der "Kurzen Theke" bis hin zu spektakulären Live-Cooking-Highlights wie "Eis Rolls". Was die innovativen Food-Konzepte auszeichnet und wie sie Events auf ein neues Level heben, erfahren Sie hier.Der Erfolg einer jeden Großveranstaltung steht und fällt mit dem leiblichen Wohl der Gäste. Was nützt die beste Location, die beeindruckendste Lichtshow oder das spektakulärste Bühnenprogramm, wenn das kulinarische Angebot nicht mithalten kann? Doch genau hier liegt das Problem: Zu oft erleben Besucher von Festivals, Messen oder Corporate-Events ein Déjà-vu. Immer die gleichen Stände, das gleiche Essen, das gleiche Konzept sorgen langfristig für Langeweile - dabei stehen Großveranstalter und Agenturen sowieso schon vor der Mammutaufgabe, eine Vielzahl von Catering- und Getränkeanbietern zu koordinieren, auf räumliche Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen und gleichzeitig ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis schaffen. Und dann auch noch für einen kulinarischen Wow-Effekt sorgen? Das scheint in vielen Fällen beinahe unmöglich. "Ein unvergessliches Event darf heutzutage einfach nicht mehr mit Standard-Messeverkostung in Verbindung gebracht werden", findet auch Mo Shanneik, Geschäftsführer der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG. "Pizza und Pommes sorgen mittlerweile für Langeweile - besonders, wenn den Besuchern nur die Standardvariationen angeboten werden.""Mit kreativen Konzepten und dem richtigen Partner an der Seite kann Catering ein Event auf ein völlig neues Level heben", betont Unternehmer Mo Shanneik. Als Gründer der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG entwickelt er maßgeschneiderte Gastronomiekonzepte für Festivals, Messen und Corporate-Events mit bis zu 50.000 Gästen - alles aus einer Hand. Seine Lösung: komplett inhouse gesteuerte Konzepte, die nicht nur erstklassige Qualität garantieren, sondern auch die gesamte Logistik und Organisation optimieren. Von der "Kurzen Theke" für effizienten Service bis hin zu Live-Highlights wie "Eis Rolls", die Gäste in Staunen versetzen - TM Foodsolutions setzt auf Erlebnisgastronomie mit strategischem Mehrwert. "Schlechtes Catering kann ein Event ruinieren, aber großartiges Catering macht es unvergesslich", fasst Shanneik zusammen.Vom Food Bike bis zum Foodtruck - maßgeschneiderte Gastronomie für jeden AnlassUm die Bandbreite von Mo Shanneiks Foodkonzepten genießen zu können, müssen Veranstalter im ersten Schritt die richtige Catering-Form für ihren Event-Standort finden. Auch hier bietet die TM Foodsolutions GmbH & Co. KG ihren Kunden zahlreiche Möglichkeiten: Wenn Platz Mangelware ist, aber dennoch ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis gewünscht ist, ist das Food Bike die ideale Lösung. Mit nur 2,70 Metern Länge und ein Meter Breite passt es perfekt in enge Innenräume, schmale Außenbereiche oder sogar mitten in eine Messehalle. Die Mobilität erlaubt es, es genau dort zu positionieren, wo es den besten Effekt erzielt. Zudem sorgt das individuelle Branding für maximale Markenpräsenz - ideal für Messeauftritte, exklusive Produktpräsentation, VIP Bereiche oder Marketing Roadshow.Eine weitere Variante, die Mo Shanneik anbietet, ist die der "Kurzen Theken". "Unsere kurzen Theken sind modular aufgebaut und passen sich flexibel an den verfügbaren Raum an", erklärt der Unternehmer. Besonders für Unternehmen, die sich auf einer Messe präsentieren möchten, ist die "Kurze Theke" eine exzellente Möglichkeit, Markenerlebnis und Gastronomie zu vereinen. Die Gäste verweilen, interagieren und genießen, während das Essen ein perfektes Gesprächsthema bietet.Wenn es groß, vielfältig und imposant sein soll, führt kein Weg an der Foodtruck- und Anhängerflotte der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG vorbei. "Mit 10 voll ausgestatteten mobilen Küchen sind wir für jedes Event gerüstet - egal ob Festival, Open-Air-Konzert oder Firmenfeier mit hunderten oder tausenden Besuchern", versichert Mo Shanneik. Von American-Style Burgern aus dem Airstream über italienische Pizza bis hin zu leckeren Crépes - im Foodtruck ist genug Platz, sodass echte Genusswelten entstehen können.Genuss ohne Kompromisse: Die herzhaften Food-Konzepte von TM FoodsolutionsDie herzhaften kulinarischen Konzepte der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG sind so vielfältig wie ihre Catering-Form: Zum einen gibt es die Aloha Bowls, die hawaiianischen Flair und gesunde Frische auf jede Veranstaltung bringen - perfekt für Messen, Seminare oder Corporate Caterings. "Unsere leichte, kreative Kombinationen aus hochwertigen Zutaten und hausgemachten Saucen sorgen für ein echtes Geschmackserlebnis", versichert Mo Shanneik.Für echte Überraschungsmomente sorgt hingegen "Oh My Waffel!" - ein Waffelkonzept, das herzhafte Gourmet-Kreationen umfasst. "Von Parmesan-Waffeln mit Schinken und Pesto bis zur Spinat-Waffel mit Rote Beete und Joghurt-Schnittlauch-Soße - hier entsteht bei uns feine Kulinarik mit Show-Effekt, perfekt für Messen oder kreative Events", erklärt der Geschäftsführer. Wer es lieber klassisch mag, ist mit dem Food-Konzept Aroma Italia sehr gut bedient: Hier wird authentische Pizza und Pasta aus dem Steinofen oder direkt aus dem geschmolzenen Parmesanlaib serviert - ein echtes Erlebnis für Genießer.Eis, Crêpes, Kaffee & Cocktails - Die süßen & flüssigen Genussmomente für unvergessliche VeranstaltungenWas wäre ein gelungenes Event ohne süße Highlights und erfrischende Drinks? Auch dazu hat Mo Shanneik für seine Kunden eine breite Auswahl an Konzepten vorbereitet. Mit der Chopp&Roll Creamery haben Veranstalter zum Beispiel die Möglichkeit, das klassische Eiserlebnis auf ein neues Level zu heben: Auf einer -30 Grad kalten Edelstahlplatte werden frische Zutaten direkt vor den Augen der Gäste gehackt, gerollt und mit ausgefallenen Toppings garniert. "Dieses Food-Konzept ist unser Kassenschlager", berichtet der Unternehmer. Ebenso verführerisch ist jedoch sein Konzept eines Crêpes Studio, das den beliebten französischen Klassiker mit raffinierten Teigvariationen und exquisiten Toppings wie Blutorange oder Haselnusscrunch neu interpretiert.Für den perfekten Koffeinkick nach einem anstrengenden Eventnachmittag sorgt das Food-Konzept Costa & Rica: Hier wird hochwertiger Kaffee aus einer Siebträgermaschine von ausgebildeten Baristas aus Mo Shanneiks Experten-Team serviert. "Ob Espresso, Cappuccino oder Bio-Tee - bei uns wird jeder Geschmack bedient. Dazu gibt es bei den Kaffeespezialitäten noch Bilder aus Milchschaum - damit ist der Wow-Faktor garantiert", erklärt der Unternehmer. Wer es fruchtiger mag, wird beim Food-Konzept "Warum ein Apfel, Eva?" fündig: Hier werden Smoothies aus 100 Prozent Frucht live vor den Gästen zubereitet. "Und wenn der Abend naht, sorgt unsere Funky Cocktail Bar für den perfekten Ausklang", erklärt Mo Shanneik abschließend. "Ob klassische Drinks wie Mojito und Spritz oder Signature Cocktails mit Gin, Rum oder Tequila, unsere Barkeeper verwandeln jeden Schluck in ein Highlight." 