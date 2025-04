News von Trading-Treff.de Mancher Anleger wird sich in der vergangenen Woche gefragt haben, ob das Geschehen an den Börsen nur ein schlechter Fiebertraum ist. Denn die US-Zölle sind nun höher als es selbst die größten Pessimisten erwartet haben. Mittlerweile gibt es keine Branche mehr, deren Aktien sich dem Abwärtssog entziehen können. So verlor die Aktie der Deutschen Bank in der vergangenen Woche 15,7%. Die Banken werden doch leiden In einem Szenario ...

