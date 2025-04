New York (ots/PRNewswire) -Der Earth Day 2025 rückt näher und Yaber (www.yaber.com) lädt Outdoor-Fans und umweltbewusste Entdecker ein, mit der T2 Outdoor Edition stilvoll zu feiern - einem tragbaren Projektor, der für Abenteuer, Nachhaltigkeit und Spaß unter den Sternen entwickelt wurde. Die T2 Outdoor Edition wurde für all diejenigen entwickelt, die sowohl die Natur als auch die Unterhaltung schätzen. Sie bietet ein beeindruckendes Fernseherlebnis in der freien Natur, ohne einen Fußabdruck zu hinterlassen.Keine Steckdosen - Natur purDie T2 Outdoor Edition ist von der Natur inspiriert und verfügt über eine Camouflage-Farbpalette in Felsgrau und Dünenbraun, die sich mühelos in natürliche Landschaften einfügt. Ganz gleich, ob Sie sich in der Wildnis oder in Ihrem Garten entspannen, das leichte Design und der integrierte Akku machen Steckdosen überflüssig. Streamen Sie in aller Freiheit, Filme, Musik oder Live-Sport, wohin Ihr Weg Sie auch führt.Von der Natur inspiriert, für die Natur gemachtDie T2 Outdoor Edition zeichnet sich durch ein naturnahes Design in Felsgrau und Dünenbraun aus, das sich hervorragend mit Waldböden, Bergpfaden oder Wüstensand kombinieren lässt. Das robuste und dennoch elegante Gehäuse spiegelt die Liebe zur Natur wider, während die umweltbewusste Technik den Stromverbrauch minimiert.Feiern Sie den Earth Day im Stil von YaberYaber will mehr Menschen zu umweltfreundlichen Outdoor-Erlebnisse mit einem hohen Spaßfaktor inspirieren und startet am 22. April 2025 auf Instagram eine besondere "Save the Planet with Yaber"-Gewinnaktion. Follower können ihre eigene T2 Outdoor Edition gewinnen und sich inspirieren lassen, Entertainment und Outdoor zu verbinden. Folgen Sie Yaber auf Instagram (https://www.instagram.com/yaberprojector.us/), Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560850545250) und TikTok (https://www.tiktok.com/@yaber.projector) - Feiern Sie mit, entdecken Sie Outdoor-Inspirationen und nehmen Sie an der Verlosung teil.Für alle, die bereit sind, das Abenteuer mit nach Hause zu nehmen, gibt es in den Amazon-Stores von Yaber in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland eine Earth-Day-Aktion für die T2 Outdoor Edition. Nutzen Sie die Rabatte zur Feier des Tages:- USA - jetzt nur 249,99 USD (https://www.amazon.com/dp/B0D62PRX77?maas=maas_adg_7128B909EDF8DEADF9DB42E396E766FF_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1)- UK - jetzt nur 249,99 £ (https://www.amazon.co.uk/dp/B0D6FJRY9T?maas=maas_adg_65CA0CA4BF4D4DDD84DC6325FB919BE5_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1)- Frankreich - jetzt nur 299,99 € (https://www.amazon.fr/dp/B0D62PRX77?maas=maas_adg_4F261A22422CC99251D9B5ECE1B4E6AD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1)- Deutschland - jetzt nur 299,99 € (https://www.amazon.de/dp/B0D7HCYRWK?maas=maas_adg_8C0285D853676CE8ABD9AFD7592CB162_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1)Lassen Sie sich nicht die Gelegenheit entgehen und rüsten Sie sich mit einem umweltfreundlichen Projektor zu einem günstigen Preis für Ihre Outdoor-Abenteuer. Suchen Sie "Yaber" auf Amazon, um mehr zu erfahren!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2668114/Yaber_T2_Outdoor_Edition.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/grune-aussicht-grunes-leben-yaber-t2-outdoor-edition-ist-ein-muss-fur-den-earth-day-302432812.htmlPressekontakt:Cloris Yang,cloris@yaber.comOriginal-Content von: YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164831/6016052