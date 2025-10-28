Hilter am Teutoburger Wald (ots) -Wenn es draußen dunkler wird, Kürbisse leuchten und kleine Geister um die Häuser spuken, ist es wieder Zeit für schaurige Halloween-Highlights. Die veganen Fledermaus-Muffins mit Schokolade sind ein Hingucker auf jeder Halloweenparty und dabei ganz einfach selbst gemacht.In der Halloweenzeit dreht sich alles um Kreativität - auch in der Küche. Mit ein paar einfachen Handgriffen wird aus einem klassischen Schokoladenmuffin ein Gebäck, das fast zum Leben erwacht. Die pflanzliche Butteralternative Eleplant sorgt dabei für den typisch buttrigen Geschmack und macht die Fledermaus-Muffins besonders luftig und das ganz ohne tierische Zutaten.Backen mit BissDer Teig ist schnell gemacht: Mehl, Kakao und Backpulver werden mit cremig aufgeschlagener Eleplant, Rohrzucker und mit pflanzlicher Milch vermengt. Ein paar Stückchen dunkle Schokolade runden den Teig ab. Schon nach 20 Minuten im Ofen verwandeln sich die Muffins in geisterhaft-leichte Schokoküchlein.Während sie abkühlen, wird das Frosting angerührt: Eleplant, Puderzucker und veganer Frischkäse ergeben eine samtige Creme, die mit zerbröselten Kakaokeksen verfeinert wird.Zum Schluss entstehen aus Schokokeksen Flügel, Ohren und Körper. Mit etwas Creme befestigt und Zuckeraugen dekoriert, verwandeln sich die Muffins in Fledermäuse.Veganer Gruselspaß mit EleplantWenn Süßes statt Saures gefragt ist, passt dieses Rezept perfekt: Es ist unkompliziert, gelingsicher und sorgt mit wenig Aufwand für eine schaurig-süße Halloweenstimmung. Eleplant verleiht dem Teig dabei eine luftig-cremige Konsistenz und den typisch buttrigen Geschmack.Tipp für Backfans: Wer noch mehr Schrecken zum Schmecken möchte, gibt etwas Zimt oder Instant-Espressopulver dazu - für ein besonders mystisches Aroma.Mehr Informationen über Eleplant sowie weitere Rezepte finden Sie unter www.eleplant.de.___________________________Über EleplantEleplant ist die neue vegane Butter-Alternative aus dem Hause Walter Rau. Sie ist die erste Plant Butter, die tatsächlich sehr ähnlich wie Butter schmeckt. Dabei verfügt sie über die identische Anwendbarkeit von Butter (Streichen, Kochen, Braten und Backen) mit jeweils hervorragenden Eigenschaften (Bräunungsverhalten, Geschmack). Zudem verfügt sie über eine einzigartige, patentierte Rezeptur aus Kokos- und Shea, Rapsöl sowie Haferdrink für den cremig buttrigen Geschmack und wird ohne Palmöl, ohne Milch, ohne Laktose sowie ohne Konservierungsstoffe hergestellt. Das Produkt wurde im November 2023 national und darüber hinaus auch in Ländern wie Finnland und Polen gelauncht. Zu Beginn letzten Jahres würdigte die Tierschutzorganisation PETA die Entwicklung von Eleplant und zeichnete sie mit dem Vegan Food Award in der Kategorie "Beste vegane Butter" aus. Von der RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel wurde Eleplant in der Kategorie Butter/Margarine/Fette als "Bestseller" ausgezeichnet.Pressekontakt:PUNKT PR GmbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 4422765 HamburgTelefon.: +49 40 85 37 60-12E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deOriginal-Content von: Eleplant, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177561/6146971