Am Donnerstag gibt CEO Shantanu Narayen überraschend bekannt: Nach 18 Jahren an der Spitze von Adobe will er seinen Posten abgeben. Das Timing ist bemerkenswert. Gleichzeitig präsentierte Adobe nämlich erneut starke Quartalszahlen. Doch an der Börse zählt die Bilanz der Zukunft. Anleger fürchten, dass KI die Kreativsoftware von Adobe aus dem Markt verdrängt. Verlässt hier gerade der Kapitän die Brücke, während draußen der Sturm erst richtig aufzieht?Man muss Shantanu Narayen eines lassen: Das Timing ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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