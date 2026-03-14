© Foto: picture alliance / Zoonar | Alexander LimbachEin Bloomberg-Analyst hält einen massiven Bitcoin-Einbruch für möglich. Andere Marktbeobachter widersprechen entschieden - und sprechen von einem nahezu unmöglichen Szenario.Der Bitcoin-Kurs bewegt sich derzeit stabil im Bereich von rund 70.000 US-Dollar, doch unter Marktbeobachtern gehen die Einschätzungen über die weitere Entwicklung weit auseinander. Besonders pessimistisch zeigt sich Mike McGlone, Analyst bei Bloomberg Intelligence. In einem Interview bekräftigte er seine Prognose, dass Bitcoin langfristig sogar auf 10.000 US-Dollar fallen könnte. McGlone begründet seine Einschätzung vor allem mit der inzwischen engen Verbindung zwischen Kryptowährungen und klassischen Risikoanlagen. …Den vollständigen Artikel lesen
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