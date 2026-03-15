Das Zinsumfeld hat sich zuletzt für den Konzern deutlich verbessert. Dies schlägt sich im Zahlenwerk nieder. Nun soll der Wachstumskurs beschleunigt werden. So viel Potenzial bietet sich für Anleger. Die Aktie von Vonovia war im Februar hinter der Deutschen Telekom der zweitbeste Titel im DAX. Immobilienaktien sind wieder gefragt. Zudem beflügeln der Chefwechsel und die Ertragswende. Zum Jahreswechsel hat Luka Mucic den Chefsessel beim größten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE