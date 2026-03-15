© Foto: Artur Widak - NurPhotoDer CIO des Vermögensverwalters Bitwise hält langfristig einen Bitcoin-Preis von 1 Million US-Dollar für möglich - basierend auf dem wachsenden Markt für Wertspeicher.Geopolitische Spannungen, Ölpreisschwankungen und Inflationssorgen machen viele Bitcoin-Anleger derzeit vorsichtig. Dennoch bleiben einige Marktbeobachter langfristig äußerst bullish. Matt Hougan, Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter Bitwise, hält es für möglich, dass Bitcoin in den kommenden zehn Jahren einen Preis von 1 Million US-Dollar erreichen könnte. In einem Blogbeitrag räumte er ein, dass diese Prognose zunächst extrem wirkt. "1 Million $ klingt verrückt. Das bedeutet, dass Bitcoin gegenüber dem heutigen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE