Anzeige / Werbung

Die XRP Nachrichten zeigen Mitte März 2026 ein technisches Setup, das Analysten als konstruktiv einstufen. Trader "Charting Guy" verweist auf ein "lehrbuchmäßiges" Verhalten entlang der Fibonacci-Level: XRP stieg zunächst ins Golden Pocket (0,618 bis 0,65 Retracement), wurde abgewiesen, fand Unterstützung am 0,236-Level, startete eine starke Aufwärtsbewegung bis zu den 1,236 und 1,272-Extensions und testet nun erneut das Golden Pocket. Für den Analysten ist dieses Verhalten keineswegs bärisch, sondern Ausdruck einer technisch sauberen Marktstruktur. Er hält es für "sehr unwahrscheinlich", dass XRP die gesamte vorherige Aufwärtsbewegung vollständig retraced. Die XRP Nachrichten treffen auf einen Gesamtmarkt, der die Trendwende signalisiert: Bitcoin ist im März um 8 Prozent gestiegen, ETFs verzeichneten 700 Millionen US-Dollar Zuflüsse, Whale-Wallets akkumulieren auf Rekordniveau.

XRP Nachrichten: Warum das Fibonacci-Setup den bullischen Zyklus bestätigt

Die XRP Nachrichten zum Fibonacci-Setup passen in das Gesamtbild eines Marktes, der die Bodenbildung abschließt. Die Funding-Rates sind so negativ wie beim Boden 2022. Der Fear and Greed Index bei 15 hat in 80 Prozent der Fälle positive 30-Tage-Renditen geliefert. Strategy kauft zum 100. Mal Bitcoin. Der CFTC-Vorsitzende sieht das Krypto-Gesetz "kurz vor der Verabschiedung". XRP selbst hat bei einer Marktkapitalisierung im zweistelligen Milliardenbereich ein solides Aufwärtspotenzial, aber ein begrenztes Vielfaches. In jedem bullischen Zyklus haben nicht die Large Caps die größten prozentualen Renditen geliefert, sondern Infrastrukturprojekte mit niedrigerer Bewertung, die vom steigenden Handelsvolumen überproportional profitieren.

XRP Nachrichten: Meme-Coin-Infrastruktur als der Trade mit dem größten Vielfachen

Die XRP Nachrichten zeigen: Altcoins bereiten den Ausbruch vor. Doch der Meme-Coin-Sektor mit 100 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen wächst in bullischen Phasen schneller als jedes andere Segment. Die Exchange-Infrastruktur bei Presale-Bewertung, die dieses Volumen gebührenfrei verarbeitet, bietet das Vielfache, das XRP bei seiner Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann.

Übrigens: Während das XRP Fibonacci-Setup konstruktiv aussieht und Altcoins den Ausbruch vorbereiten, fließt im Pepeto Presale Überzeugungskapital in die Exchange-Infrastruktur, die von der gesamten Altcoin-Rallye profitiert.

Pepeto: Die Exchange-Infrastruktur, die von jeder Altcoin-Rallye profitiert

Die Wallets im Pepeto Presale investieren nicht die kleinen Beträge, die Retail-Trader in einzelne Altcoins stecken. Die Positionen zeigen Anleger, die eine Bewertungslücke kalkuliert haben. Die Pepeto Exchange wird als zentrale Handelsplattform für den Meme-Coin-Sektor auf Ethereum, BNB Chain und Solana entwickelt. PepetoSwap eliminiert die 0,3 Prozent Gebühren vollständig. Die Pepeto Bridge verbindet alle drei Netzwerke gebührenfrei. Das KI-gestützte Screening prüft jeden Token vor der Zulassung auf Honeypot-Logik, versteckte Mint-Funktionen und Rug-Pull-Signaturen.

Der Mitgründer von Pepeto hat das Pepe-Ökosystem auf 7 Milliarden US-Dollar geführt. Ein ehemaliger Binance-Manager bringt die operationale Erfahrung ein. SolidProof hat alle Pepeto Smart Contracts auditiert, ohne kritische Schwachstellen zu identifizieren.

Der Pepeto Presale hat knapp 8 Millionen US-Dollar eingesammelt. Uniswap bei 4 Milliarden, Raydium bei 500 Millionen, Jupiter bei über 1 Milliarde, Pepeto bei Bruchteilen davon. Die letzte Phase war vorzeitig ausverkauft. Die wachsende Nachfrage deutet auf zunehmendes Vertrauen in die Substanz hin.

Das ökonomische Modell erklärt die Überzeugung: Im Rahmen einer proportionalen Umsatzbeteiligung fließen die Handelseinnahmen der Pepeto Exchange anteilig und dauerhaft an die Pepeto Presale-Wallets zurück. XRP zeigt Fibonacci-Stärke. Altcoins bereiten den Ausbruch vor. Die Exchange, die von jedem Altcoin-Trade profitiert, liefert das größte Vielfache. Fixe Preiserhöhungen in den einzelnen Pepeto Presale-Phasen erzeugen rechnerische Buchgewinne für bestehende Investoren.

Hier geht es direkt zur offiziellen Pepeto-Website

XRP zeigt lehrbuchmäßiges Fibonacci-Verhalten. Bitcoin bricht den Abwärtstrend. Altcoins bereiten den Ausbruch vor. Wenn die Rallye beginnt, liefern nicht die Large Caps die größten Renditen. Pepeto baut die Exchange-Infrastruktur bei Presale-Bewertung, auf drei Chains, vom Team hinter dem 7-Milliarden-Dollar-Pepe-Projekt. Die Wallets im Pepeto Presale investieren Überzeugungskapital. Die nächste Preiserhöhung steht kurz bevor.

($PEPETO Token-Vorverkauf - Quelle: pepeto.io )