Datum der Anmeldung:
16.03.2026
Aktenzeichen:
B3-42/26
Unternehmen:
Leuna-Harze GmbH, Leuna und InfraLeuna GmbH, Leuna; Erwerb des Geschäftsbetriebs und der wesentlichen Vermögensgegenstände der DOMO Caproleuna GmbH i.L., Leuna
Produktmärkte:
Polyamid 6-Basis-Polymere wie Caprolactam Phenol Aceton Ammoniumsulfat Epoxidharze
16.03.2026
Aktenzeichen:
B3-42/26
Unternehmen:
Leuna-Harze GmbH, Leuna und InfraLeuna GmbH, Leuna; Erwerb des Geschäftsbetriebs und der wesentlichen Vermögensgegenstände der DOMO Caproleuna GmbH i.L., Leuna
Produktmärkte:
Polyamid 6-Basis-Polymere wie Caprolactam Phenol Aceton Ammoniumsulfat Epoxidharze
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