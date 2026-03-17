In Zeiten hoher Volatilität und teurer defensiver US-Retail-Giganten suche ich gezielt nach Qualitätswerten, die wirkliches Wachstum zu vernünftigen Preisen bieten. Genau hier kommt Dino Polska ins Spiel - meiner Ansicht nach eine der interessantesten defensiven Wachstumsstorys in Europa, die aktuell erstmals seit Jahren wieder fair bis leicht attraktiv bewertet ist. Wer oder was ist Dino Polska? Polens führender "Convenience-Supermarkt" mit Fokus auf kleine Städte und ländliche Regionen. Das Konzept liegt zwischen Lidl (hart kalkulierte Preise, Effizienz) und einem etwas frische-orientierteren Edeka/Rewe. Kein hipper Tech-Story - aber genau das macht die Stärke aus. Warum defensiv - und trotzdem wachstumsstark? In einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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