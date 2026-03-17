Deutsche Telekom: Mit SpaceX-Deal und Rekord-Dividende wird Stabilität in unsicheren Zeiten geliefert!

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Discount 32 2026/12: Basiswert Deutsche TelekomDQ7U7XQuelle: DZ BANK: Geld 17.03. 16:07:06, Brief 17.03. 16:08:52
29,26 EUR 29,28 EUR 0,76% Basiswertkurs: 33,530 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01. Max Rendite 9,22% Discount in % 12,64% Abstand zum Cap in % -4,59% Max Rendite in % p.a. 11,91% p.a. Cap 32,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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