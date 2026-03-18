Wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter nach unten, dann wird man gelegentlich am Kapitalmarkt belehrt. Dies ist speziell der Fall, wenn man einen Blick auf die Aktie von HelloFresh (A16140) wirft. Denn der Titel des Kochboxen-Versenders markierte an diesem Mittwoch bei 3,84 Euro einen neuen historischen Tiefstand. Mit Blick auf die frisch vorgelegten Zahlen und den speziell auf den Ausblick auf 2026 ist zudem keine schnelle Besserung in Sicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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