Steigende Mieten und sinkende Leerstände treiben die Branche. Ein Vonovia-Konkurrent liefert am MIttwoch starke Zahlen - das nährt auch Hoffnungen beim deutschen Branchenprimus. Der Wohnimmobilienmarkt in Deutschland zeigt sich robust. TAG Immobilien überzeugte in seien Geschäftszahlen für 2025 mit steigenden Mieten, sinkendem Leerstand und einem über den Erwartungen liegenden operativen Ergebnis. Diese Ergebnisse liefern wichtige Hinweise für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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