Am Donnerstag hat der Immobilienkonzern Vonovia seine Zahlen vorgelegt und gute Nachrichten für Anleger gemeldet. Das bedeuten die Meldungen für die Aktie und so sollten Anleger reagieren. Nachdem am Mittwoch bereits der Konkurrent TAG Immobilien starke Zahlen präsentiert hatte (mehr dazu hier) meldete am Donnerstag auch der DAX-Konzern Vonovia positive Ergebnisse. Gute Nachrichten für die Vonovia-Aktie So hat Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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