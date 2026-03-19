Jerome Powell liefert wie erwartet keine Zinssenkung, dafür aber mehr Unsicherheit als den Märkten lieb ist. Der Iran-Krieg wirft den Zinssenkungszyklus durcheinander und das Stagflationsrisiko explodiert. Jerome Powell hat gestern Abend (18.3.) geliefert, was die Märkte erwarteten, und zugleich für neues Unbehagen gesorgt. Das FOMC entschied mit 11 zu 1 Stimmen, den Leitzins unverändert in der Spanne von 3,50% bis 3,75% zu belassen. Es ist bereits die zweite Sitzung in Folge ohne Bewegung. Hinter der Entscheidung steht eine wachsende Unsicherheit über die weitere Entwicklung von Inflation und Konjunktur. Die Fed bleibt abwartend und vermeidet jede Festlegung auf einen künftigen Kurs. Krieg, Öl, Inflation - Das toxische Dreieck Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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