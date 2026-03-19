Die Vonovia-Aktie geht nach den Zahlen baden - doch ausgerechnet der Schuldenabbau könnte der Schlüssel zu einer Trendwende sein. Was die neuesten Zahlen und Strategien für die Aktie bedeuten. Die Immobilienbranche bekommt aktuell einen kräftigen Dämpfer, und Vonovia ist dabei besonders betroffen. Die Aktie des größten börsennotierten Wohnimmobilienkonzerns Europas verlor am Donnerstag fast 10 Prozent und war damit der größte Verlierer im Dax. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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